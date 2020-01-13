Все, что нужно знать: когда, кому и зачем делают пробу Манту

Что на самом деле доказательная медицина говорит об этой пробе – читайте в нашем материале. Проба Манту – это диагностический тест, который определяет инфицированность туберкулезом. Проба Манту – не вакцина, поскольку туберкулин не содержит ни живых ни убитых микобактерий, она не вырабатывает иммунитет к туберкулезу, это внутрикожная проба, то есть препарат вводят между слоями кожи.
Туберкулин – это остатки микобактерий, палочек, которые вызывают туберкулез. Ни чего живого там нет, поэтому заболеть нельзя. Выраженность реакции на введение туберкулина зависит от того встречался организм с микобактериями или нет.
Ни один современный метод диагностики не может полностью заменить пробу Манту. Его проводят параллельно с другими методами для скрининга туберкулеза.
Когда и кому делают Манту?
Манту делается 1 раз в год всем детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно. При отсутствии вакцинации БЦЖ – 2 раза в год с 6 мес. И до проведения БЦЖ. 7 лет используют диаскин-тест вместо Манту.
Кому нельзя делать Манту?
острое инфекционное заболевание в активной фазе;
острое инфекционное заболевание в течение последнего месяца;
кожные заболевания различной природы в стадии обострения;
хронические инфекции в период обострения;
хронические соматические заболевания в период обострения (астма, эпилепсия, атопический дерматит);
аллергические заболевания в период обострения;
карантин из-за инфекционных заболеваний в детских коллективах;
серьезные побочные реакции на предыдущее введение туберкулина (индивидуальная непереносимость туберкулина);
активная форма туберкулеза в анамнезе.
Как ухаживать за Манту?
Манту мочить можно. Вода на коже никак не может повлиять на пробу, ведь инъекция вводится внутрикожно, куда вода не проникает. Но Манту нельзя чесать, обрабатывать зеленкой и заклеивать лейкопластырем.