Все, что нужно знать: когда, кому и зачем делают пробу Манту

Новости шоу бизнеса:Вокруг пробы Манту существует немало мифов, начиная с того, что она устарела и неинформативна, и заканчивая тем, что ее нельзя мочить.

Что на самом деле доказательная медицина говорит об этой пробе – читайте в нашем материале. Проба Манту – это диагностический тест, который определяет инфицированность туберкулезом. Проба Манту – не вакцина, поскольку туберкулин не содержит ни живых ни убитых микобактерий, она не вырабатывает иммунитет к туберкулезу, это внутрикожная проба, то есть препарат вводят между слоями кожи.

Туберкулин – это остатки микобактерий, палочек, которые вызывают туберкулез. Ни чего живого там нет, поэтому заболеть нельзя. Выраженность реакции на введение туберкулина зависит от того встречался организм с микобактериями или нет.

Ни один современный метод диагностики не может полностью заменить пробу Манту. Его проводят параллельно с другими методами для скрининга туберкулеза.

Когда и кому делают Манту?

Манту делается 1 раз в год всем детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно. При отсутствии вакцинации БЦЖ – 2 раза в год с 6 мес. И до проведения БЦЖ. 7 лет используют диаскин-тест вместо Манту.

Кому нельзя делать Манту?

острое инфекционное заболевание в активной фазе;

острое инфекционное заболевание в течение последнего месяца;

кожные заболевания различной природы в стадии обострения;

хронические инфекции в период обострения;

хронические соматические заболевания в период обострения (астма, эпилепсия, атопический дерматит);

аллергические заболевания в период обострения;

карантин из-за инфекционных заболеваний в детских коллективах;

серьезные побочные реакции на предыдущее введение туберкулина (индивидуальная непереносимость туберкулина);

активная форма туберкулеза в анамнезе.

Как ухаживать за Манту?

Манту мочить можно. Вода на коже никак не может повлиять на пробу, ведь инъекция вводится внутрикожно, куда вода не проникает. Но Манту нельзя чесать, обрабатывать зеленкой и заклеивать лейкопластырем.