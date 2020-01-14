Скачать
Вторник, 14.01.2020
Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей

Сухой воздух в квартире: как он может навредить здоровью человека

Сухой воздух в квартире: как он может навредить здоровью человека
22:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Уровень влажности показывает, сколько воды содержится в воздухе. Влажность зависит от температуры: чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать.

Однако в холодное время года воздух сухой не только на улице, но и в помещении. В идеале уровень влажности должен быть 40-60%, однако во время отопительного сезона он уменьшается до 15-20%.

Как может навредить сухой воздух?

Влияние на иммунитет. Слизистая оболочка носа постоянно находится в контакте с различными бактериями и вирусами. Слизь, которая образуется в носу, защищает от этих инфекций. Но если воздух в помещении сухой, то местный иммунитет снижается. Ведь для качественной работы слизистой, она должна быть увлажнена. А при снижении местного иммунитета бактерии легко проникают в организм.

Аллергия. Если воздух в помещении достаточной влажности, вся пыль, частички кожи и вещей, кошачья шерсть и пыльца растений оседают на пол. Но если воздух сухой, то все эти аллергены остаются в воздухе и человек вдыхает их постоянно. Люди, которые склонны к аллергии, чаще страдают от сухого воздуха.

Тяжесть дыхания. При сухом воздухе слизистая пересыхает, организм начинает защищаться и начинает выделять секрет. Количество этого секрета постоянно увеличивается и начинается насморк, заложенность носа. Если слизистая оболочка сильно пересушена, то этот секрет образует корочки, что еще сильнее усложняет дыхание.

Сниженное количество кислорода в помещении приводит к гипоксии. Из-за этого люди становятся вялыми, усталыми, раздраженными, снижается качество сна

Кожа становится обезвоженной, сухой, начинает шелушиться. Может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность.

Начинают трескаться губы, волосы электризуются, а одежда бьется током.

Дети много потеют ночью и теряют влагу, из-за чего на коже появляются опрелости и покраснения. Из-за сухого воздуха начинает болеть живот, а в носу возникают сухие корочки, затрудняющие дыхание. Поэтому специалисты советуют поддерживать влажность в детской комнате на уровне 60%.

Первые симптомы, профилактика и лечения столбняка: все, что нужно знать

Влажность воздуха в помещение должна быть 40-60%.

Что делать, чтобы воздух не был сухим?

Температурный режим должен быть 19-22 градуса.

Должна проводиться ежедневная влажная уборка.

Ежедневно нужно проветривать комнату, 4-5 раз в день по 10-15 минут.

Стоит приобрести увлажнитель и очиститель воздуха. Если нет возможности, разбрызгивайте воду из пульверизатора, закрываем батареи в зимнее время мокрыми простынями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Температура, Воздух, Комната, Сухой воздух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
03 Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров
04 Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умом
05 14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепы обеспечат безопасность украинских журналистов
Нардепы обеспечат безопасность журналистов
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Почему Меган Маркл &quot;не обязательно&quot; было присоединяться к семейному совещанию
Почему Меган Маркл "не обязательно" было присоединяться к семейному совещанию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь