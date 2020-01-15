Скачать
Среда, 15.01.2020
Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"
Президент подписал указ о лечении украинцев в "Феофании"
Трамп заинтересован в ускорении визита Зеленского в США
Трамп заинтересован в ускорении визита Зеленского в США
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей
Евровидение-2020: некоторые страны уже определили своих представителей

Ученые рассказали о правилах крепкого сна

Ученые рассказали о правилах крепкого сна
04:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Очень важно ложится не позднее 23 часов.

Врач общей практики с 17-летним стажем, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказывает как побороть бессонницу, сделав сон крепким и здоровым.

"Некоторые гормоны синтезируется только в ночное время. С 23 часов до 2 часов ночи — мелатонин (профилактика онкологии, повышение иммунитета), тестостерон (кстати, он помогает сжигать жиры), антидиуретический гормон. Последний способствует регуляции нормальной деятельности головного мозга, а также выведению жидкости из почек. Если его выработка нарушена, человек часто бегает в туалет ночью", - рассказывает Ирина Добрецова в интервью АиФ.

Поэтому так важно ложится не позднее 23 часов. В противном случае, даже если вы проспите нужное количество часов, велик риск проснуться с ощущением "разбитости".

Паровые котлеты от бессоницы

Время последнего плотного приема пищи должно быть не позднее 17 часов. После этого - только легкие перекусы. Не стоит ложится спасть как с полным желудком, так и сильно голодными - и то, и другое сделать сон неглубоким.

"Тому, кто плохо засыпает, на ужин лучше есть паровые мясные котлеты. Высокоусваиваемый белок, который в них содержится, надолго насыщает организм".

Врачи назвали удивительные свойства банановой кожуры

Правильные аксессуары

Для хорошего сна важны и аксессуары - беруши, маска для сна, ортопедическая подушка, удобный матрас (лучше жесткий).

"Засыпать лучше всего в хорошо проветриваемом помещении. Ученые советуют, что оптимальная температура воздуха в спальне должна быть от 18 до 20 ?С".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Здоровый сон, Крепкий сон, Ирина Добрецова, Правила крепкого сна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
04 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
05 Два новых комитета: Кабмин расширяется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепы обеспечат безопасность украинских журналистов
Нардепы обеспечат безопасность журналистов
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Рецепт дня: Картофельные булочки
Рецепт дня: Картофельные булочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь