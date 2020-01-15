Ученые рассказали о правилах крепкого сна

Новости шоу бизнеса:Очень важно ложится не позднее 23 часов.

Врач общей практики с 17-летним стажем, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказывает как побороть бессонницу, сделав сон крепким и здоровым.

"Некоторые гормоны синтезируется только в ночное время. С 23 часов до 2 часов ночи — мелатонин (профилактика онкологии, повышение иммунитета), тестостерон (кстати, он помогает сжигать жиры), антидиуретический гормон. Последний способствует регуляции нормальной деятельности головного мозга, а также выведению жидкости из почек. Если его выработка нарушена, человек часто бегает в туалет ночью", - рассказывает Ирина Добрецова в интервью АиФ.

Поэтому так важно ложится не позднее 23 часов. В противном случае, даже если вы проспите нужное количество часов, велик риск проснуться с ощущением "разбитости".

Паровые котлеты от бессоницы

Время последнего плотного приема пищи должно быть не позднее 17 часов. После этого - только легкие перекусы. Не стоит ложится спасть как с полным желудком, так и сильно голодными - и то, и другое сделать сон неглубоким.

"Тому, кто плохо засыпает, на ужин лучше есть паровые мясные котлеты. Высокоусваиваемый белок, который в них содержится, надолго насыщает организм".

Правильные аксессуары

Для хорошего сна важны и аксессуары - беруши, маска для сна, ортопедическая подушка, удобный матрас (лучше жесткий).

"Засыпать лучше всего в хорошо проветриваемом помещении. Ученые советуют, что оптимальная температура воздуха в спальне должна быть от 18 до 20 ?С".