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На страже здоровья: зачем нужно добавлять в рацион семена льна

На страже здоровья: зачем нужно добавлять в рацион семена льна
18:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Употребление льняного семени может помочь сократить риск смерти от рака молочной железы в более позднем возрасте на 40 процентов, утверждают ученые.

Все объясняется тем, что некоторые злаки и овощи содержат особые растительные вещества - фитоэстрогены, наиболее важными из которых являются лигнаны.

Ученые обнаружили, что эти соединения способны уничтожать раковые клетки и предотвращать вторичные опухоли, останавливая рост новых клеток. Особенно высокий уровень содержания лигнанов был найден в семени льна.

Им можно посыпать каши или салаты, добавлять в пироги или смешивать с йогуртом. Автор исследования профессор Дженни Чанг-Клод из немецкого Центра исследования рака в Гейдельберге говорит: "Теперь у нас есть первые явные доказательства того, что лигнаны не только снижают риск развития рака молочной железы после менопаузы, но и риск смертности". 

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Рацион, богатой продукцией из муки грубого помола, семян льна и овощей, которые содействуют укреплению здоровья в любом случае, помогает получить в достаточном количестве лигнаны, пишет Journal of Clinical Oncology.

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Полезные свойства, Семена льна, Льняные семена.
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