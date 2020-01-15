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Народные рецепты с цикорием, которые помогут похудеть

Народные рецепты с цикорием, которые помогут похудеть
21:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Препараты из цикория помогают нормализовать обмен веществ и снизить вес.

Народные целители предлагают три рецепты с использованием цикория для улучшения метаболизма и избавления от лишних килограммов.

  • Настой травы цикория

Ингредиенты: 3 столовые ложки травы цикория.

Способ применения

Всыпать растительное сырье в термос, залить 800 мл кипящей воды, закрыть крышкой и дать настояться в течение 2 часов, затем процедить.

Пить по 200 мл 3 раза в день за 30 минут до приема пищи для улучшения обмена веществ и снижения веса. Курс —1 месяц. Затем сделать перерыв на 2 недели и повторить лечение.

  • Чай из цикория

Ингредиенты: 1 чайная ложка измельченного корня цикория (или смеси травы и корней).

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Способ применения

Залить растительное сырье 400 мл холодной воды, поставить на огонь и довести до кипения. Прогревать на слабом огне 6–7 минут, затем процедить и остудить.

Пить по 100 мл 4 раза в день за 30 минут до приема пищи для снижения веса.

  • Ванна с настоем цикория для снижения веса

Ингредиенты: 4 столовой ложки измельченной травы цикория.

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Способ применения

Поместить растительное сырье в термос, залить 500 мл кипящей воды, закрыть крышкой и дать настояться в течение 1 часа.

Процедить настой и вылить в ванну с теплой водой (37,5-39 °C). Продолжительность приема такой ванны —10–15 минут. Курс лечения состоит из 21 процедуры, проводить их нужно через 1–2 дня.

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Здоровье, Похудение, Рецепты, Полезные свойства, Народные рецепты, Цикорий.
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