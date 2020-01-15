Народные рецепты с цикорием, которые помогут похудеть

Новости шоу бизнеса:Препараты из цикория помогают нормализовать обмен веществ и снизить вес.

Народные целители предлагают три рецепты с использованием цикория для улучшения метаболизма и избавления от лишних килограммов.

Настой травы цикория

Ингредиенты: 3 столовые ложки травы цикория.

Способ применения

Всыпать растительное сырье в термос, залить 800 мл кипящей воды, закрыть крышкой и дать настояться в течение 2 часов, затем процедить.

Пить по 200 мл 3 раза в день за 30 минут до приема пищи для улучшения обмена веществ и снижения веса. Курс —1 месяц. Затем сделать перерыв на 2 недели и повторить лечение.

Чай из цикория

Ингредиенты: 1 чайная ложка измельченного корня цикория (или смеси травы и корней).

Способ применения

Залить растительное сырье 400 мл холодной воды, поставить на огонь и довести до кипения. Прогревать на слабом огне 6–7 минут, затем процедить и остудить.

Пить по 100 мл 4 раза в день за 30 минут до приема пищи для снижения веса.

Ванна с настоем цикория для снижения веса

Ингредиенты: 4 столовой ложки измельченной травы цикория.

Способ применения

Поместить растительное сырье в термос, залить 500 мл кипящей воды, закрыть крышкой и дать настояться в течение 1 часа.

Процедить настой и вылить в ванну с теплой водой (37,5-39 °C). Продолжительность приема такой ванны —10–15 минут. Курс лечения состоит из 21 процедуры, проводить их нужно через 1–2 дня.