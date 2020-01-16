Скачать
Четверг, 16.01.2020
Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Украинцев снова начали призывать в армию с 18 лет
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
Официально: Беринчик выйдет в ринг 22 февраля
Официально: Беринчик выйдет в ринг 22 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Светлый и блестящий ум: как этого можно достичь

Светлый и блестящий ум: как этого можно достичь
14:19 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эксперты подсказали, как можно легко и быстро улучшить память.

В головном мозге человека имеется около ста миллиардов нейронов. Соединяясь между собой, эти нервные клетки создают сложнейшую сеть. Благодаря ей функционирует наша память, а мы можем перерабатывать и запоминать большое количество информации.

Эксперты дали рекомендации, которые позволяют дольше сохранять в памяти необходимую информацию.

Память и стресс

Самым опасным врагом нашей памяти является стресс. В таких ситуациях необходимо расслабиться, закрыть глаза, глубоко вдохнуть и восстановить в памяти момент, который вам хотелось бы вспомнить.

Если вы учитесь, то время от времени необходимо делать паузы. Отдыхайте и вспоминайте только что пройденный материал. Это позволит лучше его усвоить.

Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умом
Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умомЧитать полностью

Если вам нужно выучить наизусть большое количество материала, делайте схемы и рисунки.

Таким образом вам станет легче запомнить информацию.

Почувствуйте интерес к тому, что необходимо запомнить, и подумайте о том, зачем вам это нужно.

Наша память идёт в унисон с нашими чувствами и эмоциями, получая от них большое количество стимулов.

Из-за чего возникают так называемые провалы в памяти?

Обычно это происходит из-за невнимания.

Мы лучше запоминаем информацию, когда пишем и делаем пометки. Именно поэтому рекомендуется делать конспекты или записывать информацию в дневник. Благодаря им в дальнейшем мы можем ещё раз повторить пройденный материал.

Память и информация

Когда мы плохо понимаем, о чем идёт речь, нам становится труднее запомнить информацию.

Если мы направляем усилия на понимание идеи или концепта, между элементами последних устанавливаются связи. Они объединяют различные данные и понятия, в результате чего у нас формируется чёткий образ идеи.

Сходные концепты лучше запоминаются, если их классифицировать.

Например, вы хотите составить список текущих дел. Можете выделить в нем несколько подпунктов: домашние дела, рабочие вопросы, отдых и т. д. Обозначив эти группы, вам станет легче запомнить информацию.

Также можно объединять информацию в группы, располагая элементы каждой из них в алфавитном порядке.

Не менее полезно повторять в слух информацию, которую вы желаете запомнить.

Произнесение слова в слух заставляет нас вспоминать о том, как оно произносится. В результате у нас остаётся воспоминание об этом.

Чтобы лучше закрепить информацию в памяти, не забывайте делать схемы и рисунки.

Удивительно, но это доказано: мозг можно омолодить

Если вам предстоит запомнить новую информацию, первым делом необходимо ассоциировать её с тем, что вам уже известно.

Установление связи новых идей с уже имеющимися воспоминаниями позволит легче усвоить и в последующем восстановить полученную информацию. Ассоциация нового с уже известным крепко свяжет эти концепты.

Например, если вы хотите запомнить имя человека, свяжите его с чертами его внешности или какими-либо другими признаками.

Даже если в этой связи мало логики, вам будет легче запомнить данные.

Как не забыть то, что мы уже знаем? Одна из самых эффективных техник повторения усвоенного состоит в объяснении информации другому человеку.

Рекомендации, которые позволят укрепить память

1. Длина слов и чисел

Это идеальный способ запоминания длинных чисел. Каждую цифру нужно заменить на слово, которое содержит такое же количество букв, после чего составить из них фразу.

Чем длиннее число, тем эффективнее будет этот способ.

2. Придумайте сюжет

Придумайте историю, отражающую все концепты и идеи, которые нужно запомнить.

Наша память лучше сохраняет понятия, объединённые в общий сюжет, чем отдельные слова.

Познавательные факты о нашем мышлении: что такое когнитивные искажения?
Познавательные факты о нашем мышлении: что такое когнитивные искажения?Читать полностью

3. Цепочка

Этот способ напоминает предыдущий. Наш головной мозг лучше усваивает абсурдные сюжеты, чем истории, основанные на логике.

Поэтому, если вам необходимо запомнить список слов или какую-либо другую идею, придумай историю, которая включала бы в себя все эти понятия. При этом она может быть довольно абсурдной.

4. Правило первой буквы

Составьте простые фразы, которые начинаются с первых букв слов, которые необходимо запомнить.

Такие фразы могут быть смешными или ироничными. В этом случае их станет легче запомнить. Можешь придумать новое несуществующее слово из первых букв слов, которые хочешь запомнить.

5. Правило места

Эта техника основана на ассоциации слов с хорошо знакомым нам маршрутом.

Например, можете связать слова с комнатами своей квартиры. Мысленно пройдитесь по квартире, связывая каждый знакомый объект с понятием, которое нужно запомнить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мозг, Советы, Память, Ум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
03 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
04 "Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
05 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
СМИ: звезда &quot;Отпетых мошенниц&quot; раскрыла пол своего ребенка
СМИ: звезда "Отпетых мошенниц" раскрыла пол своего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь