Скачать
Пятница, 17.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС
Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию

Медики назвали продукты, которые нельзя есть на ужин

Медики назвали продукты, которые нельзя есть на ужин
01:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ужин — важный прием пищи, к которому стоит подходить разумно.

Так, далеко не все продукты можно включать в свою трапезу вечером, ведь они могут не только плохо отразиться на вашей фигуре, но и навредить здоровью в целом.

Соль, сахар и спиртные напитки одинаково задерживают жидкость в организме, поэтому неудивительно, что поужинав соленой рыбкой с картошечкой и салатом, заправленным майонезом, да еще и выпив бокал пива или любого другого алкогольного напитка и закусив десертиком, утром лицо и конечности отекают.

Десерты, конфеты, шоколад. В общем все, что содержит рафинированный сахар. Если уж так сильно хочется сладкого, тогда съешьте вместо десерта чайную ложку меда, он хотя бы жидкость в организме задерживать не будет, но зато принесет вам пользу.

Соленья, колбаса, чипсы, соленые и копченые продукты, магазинные соусы и так далее. Все продукты и блюда, где есть соль, особенно те, в которых вы не знаете, какое количество соли было добавлено, на ужин есть категорически нельзя, иначе отеков не избежать.

Врачи рассказали, к чему приведет нехватка овощей

Диетологи рекомендуют готовить блюда для вечерней трапезы самостоятельно, чтобы вы могли контролировать — сколько и каких ингредиентов добавляете. В таком случае утром у вас не будет отеков и вы почувствуете, что стали хорошо высыпаться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ужин, Здоровый ужин, Что нельзя есть на ужин, Вредный ужин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Трагедия самолета МАУ: главы МИД пяти стран призывают Иран наказать виновных
04 Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
05 Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь