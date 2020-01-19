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Голодание: какую пользу может принести временный отказ от еды?

Голодание: какую пользу может принести временный отказ от еды?
08:50 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чем на самом деле полезно голодание?

Эксперты в очередной раз рассказали, к чему приведет вас правильное голодание: воспитание силы воли, возобновление количества здоровых клеток мозга и другие положительные результаты.

  • Сила воли

Деструктивные пристрастия к еде, алкоголю и стимуляторам, саботирующее поведение, являются противоположностью силе воли. Они медленно разрушают нашу жизнь. Голодание же, осознанный отказ от фундаментальной необходимости, прокачивает целеустремленность как ничто другое. Научитесь контролировать свой аппетит и контроль "сомнительных удовольствий" будет даваться вам намного проще.

  • Работа мозга

Голодание фактически увеличивает количество здоровых клеток головного мозга. Отсутствие больших количеств еды уменьшает окислительный стресс, митохондриальную дисфункцию и противостоит снижению когнитивных функций. Кроме того, разумная диета повышает вашу способность сосредотачиваться и концентрироваться на одном деле.

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  • Сверхчеловеческое здоровье

Голодание "перезагружает" вашу иммунную систему, предохраняя ее от повреждения свободными радикалами. Диета выступает своеобразным регулировщиком воспалительных состояний в организме. При размеренном питании уровень кровяного давления находится на стабильно высоком уровне, также увеличивается содержание гормонов роста.

  • Сон

Многие люди действительно страдают от сбившихся циркадных ритмов. Эта опасность не воспринимается серьезной очень зря. Недостаток отдыха приводит к тяжелым проблемам с психикой и снижает наши физические показания в целом. Исследования же показали, что 16-часовое голодание может сбросить накопившуюся усталость и восстановит нормальный цикл сна.

  • Продуктивность

Помните поговорку о сытом брюхе, с которым не очень-то и поучишься? Последние исследования ученых из Йельского университета полностью подтвердили установки, о которых знали еще наши предки. Пустой желудок помогает человеку сосредотачиваться. Можно считать голодание очень бюджетным средством повысить уровень концентрации и умственной активности.

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  • Поток вдохновения

Привычка к голоданию позволяет человеку чувствовать материю на более тонком уровне. Никакой эзотерики и прочих глупостей: мы банально освобождаем забитые вкусом и ощущением еды рецепторы. Многие писатели и музыканты пользуются голоданием на постоянной основе - так проще "поймать волну".

  • Внешность

Правильная диета очищает кожу и делает белки глаз пронзительно ясными. Причиной этого ученые нашли высвобождение гормона роста человека, который, помимо прочих плюсов, играет важную роль в детоксикации организма.

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Здоровье, Диета, Голодание, Полезные свойства.
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