Самые глупые заблуждения о том, как добиться плоского живота (Фото)

1 И если мужчинам в силу физиологии проще добиться такого результата, то женщинам в этом плане несколько сложнее. Для того чтобы заиметь желанный плоский живот женщинам приходится сидеть на жёстких диетах, изнурять себя тренировками в тренажёрном зале и стараться как можно больше расходовать калории. Но оказывается не всем рекомендациям, выполнение которых обещает нам плоский живот можно верить. С возрастом, плоский живот получить невозможно Нет никаких объективных причин, чтобы в пожилом возрасте не иметь хорошей фигуры, ведь мышечную массу вы теряете не столько с возрастом, сколько с прекращением тренировок, но если всегда держать себя в тонусе, вы увидите что мышцам возраст нипочем. Так же пресс всегда можно вернуть, главное приложить усилия и не сбавлять темп, возможно, это произойдет не так быстро, как в молодом организме, но результат будет не хуже. Многие из тех людей, кто ведет здоровый образ жизни и каждодневно поддерживают мышцы в форме, имеют отличную фигуру в пожилом возрасте, которой может похвастаться не каждый молодой.

2 Надо сидеть на жестких диетах и морить себя голодом В интернете сайты пестрят заявлениями о том, что жесткие диеты или голодание — это единственный способ, чтобы похудеть. А на деле голодать не только неэффективно, но и небезопасно для общего состояния здоровья. Ошибочно полагать, что резкое сокращение потребляемых калорий может привести к лучшим и быстрым результатам. Ведь голодание может привести к замедлению метаболизма и нарушению обмена веществ, что только замедлит процесс снижения веса. Важно не морить себя голодом, а принимать полезную пищу небольшими порциями через определенные интервалы времени. Разумное уменьшение количества пищи может быть ключом к потере веса, но голодание – никогда.

3 Таблетки и пищевые добавки для похудения Да, использование таблеток для похудения может показаться весьма заманчивой идеей: можно якобы абсолютно не утруждать себя никакими спортивными упражнениями и диетами, а только употреблять много таблеток или добавок, которые приведут к потере веса. Тем не менее, нужно понимать, что не существует «волшебной таблетки». На самом деле все эти разрекламированные средства скорее нанесут удар по вашему бюджету, чем уменьшат живот. Вместо того, чтобы употреблять медикаменты для сжигания калорий, лучше заниматься физическими упражнениями.

4 Обезжиренные и диетические продукты Существует много упакованных пищевых продуктов, которые заявляются маркетологами как диетические или обезжиренные. Но как правило, такие продукты могут содержать в себе быстрые углеводы, например сахар-рафинад. В их состав также входят искусственные компоненты, которые на деле абсолютно не нужны для вашего худеющего организма. Стоит по возможности совсем исключить из рациона пищевые продукты, подвергшиеся технологической обработке, и придерживаться полезной диеты из натуральных малообработанных продуктов, например круп, цельного зерна, овощей и фруктов.

5 Избегать углеводов Существует много ошибочных утверждений о том, что углеводы вредны для здоровья. Но полностью вычеркивать углеводы из своего рациона не стоит. Важно понимать разницу между вредными “быстрыми” углеводами и теми, которые содержатся в таких продуктах, как овсянка, цельные зерна или коричневый рис. Медленные углеводы – источник полезных веществ, которые к тому же надолго поддерживают устойчивый уровень энергии и помогают продолжительное время сохранять чувство насыщения.

6 Пояса для пресса, массажеры, электростимуляторы и пр. Неужели вы в самом деле верите, что все эти электрические чудо-машинки действительно разрушают жировые клетки и выводят их из организма? Стоит обратить внимание на то, что в рекламном ролике снималась стройная сексуальная модель, с подтянутым животом, накачанными мышцами рук и ног. Неужели вы и правда думаете, что этот сексуальный плоский животик и остальные мышцы она “заработала”, сидя на диване и используя электрические прибамбасы во время просмотра телевизора и жевания булочек с маком? Конечно же, НЕТ! Люди, снимающиеся в рекламных роликах средств для похудения такие подтянутые и сексуальные потому, что они – актеры, спортсмены и модели, которые выковали свои спортивные подтянутые фигуры во время утомительных тренировок в спортивных залах.