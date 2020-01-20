Напиток бодрости: еще одна причина полюбить чай в пожилом возрасте

Самую очевидную связь между депрессией и чаепитием обнаружили у мужчин в возрасте 64-79 лет, передает Medical News Today.
Как проходило исследование?
Чтобы понять, как чай влияет на развитие депрессии, ученые из Сингапура исследовали поведение, социально-экономический статус и семейное положение пожилых китайцев.
Проанализировали данные более 13 тысяч человек, среди которых были люди пожилого возраста. Принимали во внимание возраст, пол, место проживания и наличие вредных привычек. Оказалось, что травяной напиток, депрессия и возраст взаимосвязаны.
Результаты исследования
В результате выяснили, что у тех, кто ежедневно употребляет чай, уменьшается риск появления симптомов депрессии. Это положительно влияет на здоровье, качество жизни, умственные способности, а также общение.
Благотворное влияние чая хорошо заметно у мужчин от 64 до 72 лет. При этом исследователи считают, что данным пока не стоит доверять полностью.
Депрессия – одно из самых распространенных психических расстройств у пожилых людей. В мире с диагнозом "большое депрессивное расстройство" живут около 7% людей старше 60 лет.