Как стать самым лучшим врачом или как построить здоровые отношения с пациентом

Новости шоу бизнеса:Экс-и.о. министра Минздрава Ульяна Супрун написала пять рекомендаций медикам, как можно улучшить связь между врачом и пациентом, и что именно для этого надо сделать.

Супрун рассказала об исследовании, опубликованном на Jama Network. Так, для большинства пациентов важно чувствовать связь с врачом, однако для медиков из-за большой нагрузки, нехватки времени и административных требовании бывает сложно найти индивидуальный подход к каждому.

Поэтому предлагаем посмотреть рекомендации для врачей по улучшению отношений с пациентами. Применение этих практик существенно не увеличивают продолжительность приема пациентов, но несет положительный эффект на удовлетворенность лечением, уменьшение тревожности и стресса среди пациентов.

Готовиться к визиту пациента

Врачам рекомендуют найти несколько минут времени, чтобы подготовиться и сосредоточиться, прежде чем принимать пациента. Эта небольшая пауза может помочь сфокусироваться, переключиться с предыдущего визита и улучшить внимание. В это время можно, например, помыть руки или сделать дыхательные практики.

Этот подход также предотвращает увеличение стресса, тревожности и эмоционального выгорания среди врачей.

Внимательно слушать и быть вовлеченным

Использование дружественного и открытого языка тела (открытого положения, взгляда в глаза, ориентации положения тела на пациента) укрепляет взаимосвязь и доверие между врачом и пациентом. Как говорится в исследовании, если врач находится в позиции сидя, чем стоя – это увеличивает оценку пациентов и продолжительность визита, влияет на впечатление пациента относительно того, как врач их внимательно слушал.

Кроме того, следует избегать перебивки. Тогда пациенты могут чувствовать себя свободно, предоставлять больше информации относительно своего здоровья и получить большую удовлетворенность визитом. Это значит дать возможность пациенту рассказать то, что его беспокоит без прерывания, и тогда ставить уточняющие вопросы.

Выделять и обращать внимание на самое важное

Доктору важно выяснить, что больше всего беспокоит пациента и обязательно проговорить эти вопросы во время визита. Простая форма применения этой практики предусматривает начало приема открытым вопросом с запросом к пациенту описать цель своего визита: "Что именно вас сюда привело?" или "Какой у вас главный вопрос или вас волнует сегодня?". Под конец визита стоит спросить "Есть ли еще что-то, о чем вы хотите рассказать сегодня?". Такой метод помогает пациенту уменьшить волнение и увеличить уровень доверия к врачу.

Изучить личную историю пациента

При этой практике нужно учитывать жизненные обстоятельства, которые влияют на здоровье пациента – метод дает возможность построить более персонализированный подход, который принимает во внимание семейные, психологические, культурные, социально-экономически или этнические особенности каждого пациента. Это создает атмосферу совместного присутствия, и может непосредственно влиять на качество оказания медицинской помощи.

Признание успехов и усилий пациента касательно здоровья. Примером такого метода может быть использование положительного языка, выражение одобрения, сопереживание и успокоение, признание даже небольших успехов, когда это целесообразно.

Принимать во внимание эмоциональные сигналы

На удовлетворенность пациентов также влияет индивидуальная чувствительность врача, способность воспринимать эмоции. Например, медикам рекомендуют обращать внимание на изменения в голосе, мимике и языке тела пациента, спрашивать как пациент чувствует себя, реагировать на эмоции и поддерживать человека целесообразными высказываниями.