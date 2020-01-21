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Почему любители орехов живут дольше?

Почему любители орехов живут дольше?
15:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Люди, которые ели орехи, чаще имеют более низкий индекс массы тела и меньшую талию.

Люди, которые едят орехи, особенно грецкие, имеют больше шансов прожить долгую жизнь.

Продольное исследование показало, что у тех, кто ест орехи более чем 3 раза в неделю, риск умереть от рака или сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже среднего. В исследовании приняли участие 7000 пожилых людей (в возрасте от 55 до 90 лет) из Испании, которые питались по средиземноморскому типу — ели большое количество овощей, фруктов и рыбы.

Оказывается, что такие люди реже курят и более физически активны, чем те, кто редко или никогда не ест орехи.

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Также среди "орехоедов" было меньше людей с диабетом 2 типа и принимающих лекарства от гипертонии. В целом у тех, кто ест более чем 3 порции (1 порция — 28г) орехов в неделю, ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 55 процентов и рака на 40 процентов.

Авторы исследования считают, что причина в высокое содержании альфа-линолевой кислоты и фитохимических веществ в орехах, особенно в их кожуре, которая, оказывается, содержит кальций, магний и калий.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Еда, Орехи, Советы медиков.
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