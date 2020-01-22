Все дело в рационе: продукты, которые сохранят здоровье вашему сердцу (Фото)

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Если вы заботитесь о здоровье своей сердечнососудистой системы, вам следует обязательно включить в свой рацион некоторые продукты.

Особенно полезны для сердца и сосудов сырые овощи и фрукты.Среди наиболее полезных для сердца продуктов эксперты выделяют следующие.

Красный стручковый перец

Красный стручковый перец называют «королем специй», и не без оснований. В нем содержится большое количество антиоксидантов и других веществ, которые защищают сердце и артерии от возможных повреждений.