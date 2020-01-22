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Врачи назвали целебные свойства помело

Врачи назвали целебные свойства помело
02:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Помело – настоящая кладезь витаминов и минералов.

Апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты первым делом приходят нам на ум, но помимо них есть еще и другие вкусные и полезные фрукты, относящиеся к данному семейству. Например, самый крупный среди цитрусовых – помело. Каждый, кто хоть раз пробовал этот экзотический плод, подмечают его тонкий приятный аромат и удивительное сочетание кислых, сладких и горьких нот во вкусе. А что же на счет его пользы для здоровья.

Богато витаминами и минералами

Помело – настоящая кладезь витаминов и минералов и, как и другие цитрусовые, является прекрасным источником витамина С. Но если сравнить апельсин и помело, то первый фрукт будет содержать 49 мг витамина С на 100 г, что соответствует примерно 60% рекомендуемой суточной нормы, а второй аж 61 мг. Помимо этого, помело также богато другими витаминами и минералами, включая калий, который помогает регулировать водный баланс и кровяное давление, замедляющий процессы старения бета-каротин и фосфор для синтеза энергии. Поэтому можно смело утверждать, что этот плод не только самый крупный среди цитрусовых, но и самый полезный.

Содержит большое количество клетчатки

Известно, что одно помело содержит около 6 г пищевых волокон, при том, что рекомендуемая суточная доза составляет около 25 г в день для женщин и 30 г для мужчин. Около 2/3 клетчатки в цитрусовых является растворимой, то есть той, что способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, повышению иммунитета за счет роста «хороших» бактерий кишечника, нормализации уровня сахара в крови, а также продолжительному чувству насыщения. Что же касается 1/3 нерастворимой клетчатки в составе помело, то она помогает пищеварению и предотвращает запоры.

Способствует снижению веса

Спешим порадовать тех, кто на диете: помело до неприличия низкокалорийный фрукт – около 40 калорий на 100 г. То есть, очищенный плод среднего размера (500-600 г) будет содержать примерно 230 калорий, что очень мало, если учесть какое это количество пищи. Кроме того, как мы уже упоминали выше, клетчатка в составе помело помогает нам чувствовать себя сытыми намного дольше обычного.

Имеет в составе множество антиоксидантов

Упомянутый выше витамин С, в большом количестве содержащийся в помело, является также мощным антиоксидантом, укрепляющим иммунную систему и выстраивающим первую линию обороны против повреждения клеток, вызванного свободными радикалами. Последние, в свою очередь, могут спровоцировать проблемы со здоровьем и различные хронические заболевания, если их количество в организме превысит допустимую норму. Помимо витамина С, помело содержит и другие антиоксиданты, например, флавоноиды, которые отвечают за цвет цитрусовых, и ликопин, встречающийся также в помидорах.

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Для приятного аромата изо рта

Установлено, что помело является лучшим натуральным способом избавиться от неприятного запаха изо рта. А необходимый для выработки коллагена в организме витамин С и кальций, который также содержится в составе этого полезного плода, помогут укрепить здоровье ваших зубов и десен.

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Помело, Польза помело, Свойства помело.
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