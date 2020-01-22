Скачать
Среда, 22.01.2020
Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
Зеленский: Зарплаты у министров должны быть "нормальными"
Зеленский: Зарплаты у министров должны быть "нормальными"
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
Потенциальная победа: иммунные Т-клетки могут излечить все виды рака
Потенциальная победа: иммунные Т-клетки могут излечить все виды рака

Ученые рассказали, почему правильный режим сна важен для организма

Ученые рассказали, почему правильный режим сна важен для организма
01:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Норма сна для здорового человека составляет 7-8 часов.

Ни для кого не секрет, что качественный сон – залог здоровья и хорошего настроения. Полноценный отдых благоприятно влияет не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека. Почему же так важно придерживаться правильного режима сна?

Ученые утверждают, что норма сна для здорового человека составляет 7-8 часов и для того, чтобы организм правильно функционировал важно ложиться и просыпаться в одно и тоже время. Еще с раннего возраста детей учат придерживаться определенного режима, но на каком-то этапе взросления эта привычка, к сожалению, исчезает.

Дело в том, что правильный режим сна помогает контролировать циркадные ритмы, отвечающие за работу всех систем организма. Многие надеяться на то, что, поработав ночью дополнительные несколько часов, они смогут "отоспаться" днем или на выходных, но организму такое решение совершенно не идет на пользу.

Все дело в рационе: продукты, которые сохранят здоровье вашему сердцу (Фото)

Нарушение режима сна сильно отражается на здоровье, ведь организм не успевает восстановить силы, поэтому появляется постоянная усталость, сонливость, низкая работоспособность и депрессивное состояние.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Здоровый сон, Правильный сон, Правильный режим сна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер объявил о "хороших новостях" по результатам форума в Давосе
02 "Амбиции и давление на ЕС": посол дал ценный совет Украине
03 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
04 Потенциальная победа: иммунные Т-клетки могут излечить все виды рака
05 Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине разгулялся &quot;свинной&quot; грипп: что это такое и как себя уберечь
В Украине разгулялся "свинной" грипп
Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США
Китайский вирус обнаружили в США
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
Язык жестов: как оказать помощь человеку с нарушение слуха
Язык жестов: как оказать помощь человеку с нарушение слуха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь