Медики обнаружили влияние острого перца на длительность жизни

Новости шоу бизнеса:Способность острого перца снижать смертность мух-дрозофил выявили исследователи из Университета Дяньцзы в Гуанчжоу.

В течение 10 дней они кормили насекомых разными дозами капсаицина – вещества из жгучего перца чили. В итоге жизнь самок была продлена примерно на 15 %, причем эффект наблюдался только от минимального количества, а вот у самцов никаких изменений не произошло.

Единственный побочный эффект, который зафиксировали ученые, заключается в снижении уровня дневной активности: самки мух под действием капсаицина двигались меньше, чем обычно, что может быть опосредовано экономией ресурсов.

Отдельных экспериментов для определения связи данного эффекта с полом мух не проводилось, но у многих видов животных самки живут дольше самцов, а значит, они просто могут быть более восприимчивыми к действию острого перца.