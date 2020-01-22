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Медики обнаружили влияние острого перца на длительность жизни

Медики обнаружили влияние острого перца на длительность жизни
01:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Способность острого перца снижать смертность мух-дрозофил выявили исследователи из Университета Дяньцзы в Гуанчжоу.

В течение 10 дней они кормили насекомых разными дозами капсаицина – вещества из жгучего перца чили. В итоге жизнь самок была продлена примерно на 15 %, причем эффект наблюдался только от минимального количества, а вот у самцов никаких изменений не произошло.

Единственный побочный эффект, который зафиксировали ученые, заключается в снижении уровня дневной активности: самки мух под действием капсаицина двигались меньше, чем обычно, что может быть опосредовано экономией ресурсов.

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Отдельных экспериментов для определения связи данного эффекта с полом мух не проводилось, но у многих видов животных самки живут дольше самцов, а значит, они просто могут быть более восприимчивыми к действию острого перца.

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Перец, Острый перец, Свойства острого перца, Польза острого перца.
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