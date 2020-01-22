Как улучшить зрение в домашних условиях?

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Все знают о полезных свойствах моркови для зрения, однако кроме нее, есть ряд полезных продуктов, которые способны поддерживать здоровье глаз.

Черника

Эта ягода богата витамином С, который защищает от развития катаракты. Черника помогает сохранить остроту зрения, снимает усталость глаз после просмотра телевизора и работы с компьютером, поэтому она особенно хорошим вариантом для офисных работников.

Зелень

Капуста, шпинат и листовой салат содержат большое количество лютеина и зеаксантина. Такие антиоксиданты помогут защитить глазную сетчатку от разрушения и предотвратить развитие катаракты.

Яйца

Как и зелень, яйца содержат полезные для глаз антиоксиданты лютеин и зеаксантин. В состав яиц входит цинк, который является очень необходимым для снижения риска макулярной дистрофии (одна из основных причин плохого зрения и даже слепоте).

Рыба

Тунец, лосось и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, необходимые для предотвращения или замедления развития глазных болезней. Кроме того, дефицит омега-кислот может вызвать синдром сухих глаз.

Миндаль

В состав миндаля входит витамин Е, который является важнейшим антиоксидантом для здоровья глаз. Он задерживает и предотвращает развитие катаракты.