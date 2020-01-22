Скачать
Среда, 22.01.2020
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины (Видео)
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины (Видео)
Украинцы отмечают День Соборности
Украинцы отмечают День Соборности
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)
21 января - приметы и обряды на Филиппов день
21 января - приметы и обряды на Филиппов день

Как улучшить зрение в домашних условиях?

Смотрите фото (6)
Как улучшить зрение в домашних условиях?
09:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Любое исправление здоровья начинается с очень простых действий.

Все знают о полезных свойствах моркови для зрения, однако кроме нее, есть ряд полезных продуктов, которые способны поддерживать здоровье глаз.

Черника

Эта ягода богата витамином С, который защищает от развития катаракты. Черника помогает сохранить остроту зрения, снимает усталость глаз после просмотра телевизора и работы с компьютером, поэтому она особенно хорошим вариантом для офисных работников.

Зелень

Капуста, шпинат и листовой салат содержат большое количество лютеина и зеаксантина. Такие антиоксиданты помогут защитить глазную сетчатку от разрушения и предотвратить развитие катаракты.

Яйца

Как и зелень, яйца содержат полезные для глаз антиоксиданты лютеин и зеаксантин. В состав яиц входит цинк, который является очень необходимым для снижения риска макулярной дистрофии (одна из основных причин плохого зрения и даже слепоте).

Рыба

Тунец, лосось и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, необходимые для предотвращения или замедления развития глазных болезней. Кроме того, дефицит омега-кислот может вызвать синдром сухих глаз.

Миндаль

В состав миндаля входит витамин Е, который является важнейшим антиоксидантом для здоровья глаз. Он задерживает и предотвращает развитие катаракты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Зрение, Советы медиков, Зрение в домашних условиях, Как улучшить зрение в домашних условиях.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
03 Врачи назвали целебные свойства помело
04 Премьер объявил о "хороших новостях" по результатам форума в Давосе
05 "Амбиции и давление на ЕС": посол дал ценный совет Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции
Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции
Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
Зима вернулась: прогноз погоды на ближайшие дни
Болезнь процветает: в Китае массово заражаются неизвестным вирусом
В Китае массово заражаются неизвестным вирусом
Китайский Новый год 2020: как встречать Белую Крысу и что дарить?
Китайский Новый год 2020: как встречать Белую Крысу и что дарить?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь