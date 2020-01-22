Рыбные блюда: в чем польза для детей

Новости шоу бизнеса:Если вовремя ввести рыбу в рацион питания ребенка, то можно снизить риск развития астмы, утверждают голландские исследователи.

Эксперты медицинского центра Эразма в Роттердаме изучили информацию о состоянии здоровья и рационе питания 7,2 тыс. детей от рождения до 4-летнего возраста.

Наиболее подходящим для введения рыбы в рацион ребенка оказался возраст между 6 и 12 месяцами. При этом предпочтение желательно отдать морской рыбе.

Специалисты считают, что рыба не только разнообразит рацион ребенка, но и правильно настроит работу иммунной системы за счет содержания полиненасыщенных жиров.

Согласно подсчетам исследователей, рыбные блюда в возрасте 6-12 месяцев снижают риск появления симптомов астмы в дальнейшем на 36%.