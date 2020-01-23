Названы самые полезные виды морепродуктов

Новости шоу бизнеса:Эти морепродукты следует включить в свой зимний рацион.

Употребление в зимнее время морепродуктов, которые содержат белок, витамин D и омега-3 жирные кислоты, может снизить риск сердечных приступов и инсультов, а также ускорить работу мозга и укрепить иммунитет.

Питательные вещества в рыбе и моллюсках станут полезными не только для взрослых, но и для детей.

Предлагаем топ-10 морепродуктов, которые следует включить в свой зимний рацион.

Тунец. В нем содержится большое количество витаминов, фосфора и других полезных микроэлементов. Рыба станет полезной для работы мозга.

Сельдь Норск Деликатессе. Ее ловят строго с конца мая по конец июня в Северном море. В это время сельдь очень богата маслами.

Сибас и дорадо. Содержат большое количество жирных кислот типа Омега-3 и легкоусвояемый белок.

Морской гребешок. Содержит много аминокислот и микроэлементов. Моллюски легкие в приготовлении.

Креветка. В этом морепродукте есть много протеинов, которые очень полезны для здоровья человека. Креветки богаты на витамин Е и являются источником белка. Главное при употреблении креветок — не переедать.

Устрицы. Суточная норма витаминов для человека достигается употреблением 6−12 моллюсков.

Осьминог. Этот деликатес богат полезным белком. Его особенностью является приятный сладковатый вкус.

Кальмар — источник магния, витамина Е и цинка.

Лобстер. Богат протеином и минеральными солями, источник невредного холестерина.