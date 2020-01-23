Скачать
Четверг, 23.01.2020
Помпео объяснил, почему Украина важна для США
Помпео объяснил, почему Украина важна для США
Большинство украинцев согласились бы получать зарплату "в конвертах"
Большинство украинцев согласились бы получать зарплату "в конвертах"
Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА
Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА
Рок-группа Aerosmith начала 2020 год со скандала: подробности
Рок-группа Aerosmith начала 2020 год со скандала: подробности

Названы самые полезные виды морепродуктов

Названы самые полезные виды морепродуктов
04:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эти морепродукты следует включить в свой зимний рацион.

Употребление в зимнее время морепродуктов, которые содержат белок, витамин D и омега-3 жирные кислоты, может снизить риск сердечных приступов и инсультов, а также ускорить работу мозга и укрепить иммунитет.

Питательные вещества в рыбе и моллюсках станут полезными не только для взрослых, но и для детей.

Предлагаем топ-10 морепродуктов, которые следует включить в свой зимний рацион.

Тунец. В нем содержится большое количество витаминов, фосфора и других полезных микроэлементов. Рыба станет полезной для работы мозга.

Сельдь Норск Деликатессе. Ее ловят строго с конца мая по конец июня в Северном море. В это время сельдь очень богата маслами.

Сибас и дорадо. Содержат большое количество жирных кислот типа Омега-3 и легкоусвояемый белок.

Морской гребешок. Содержит много аминокислот и микроэлементов. Моллюски легкие в приготовлении.

Креветка. В этом морепродукте есть много протеинов, которые очень полезны для здоровья человека. Креветки богаты на витамин Е и являются источником белка. Главное при употреблении креветок — не переедать.

Устрицы. Суточная норма витаминов для человека достигается употреблением 6−12 моллюсков.

Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий

Осьминог. Этот деликатес богат полезным белком. Его особенностью является приятный сладковатый вкус.

Кальмар — источник магния, витамина Е и цинка.

Лобстер. Богат протеином и минеральными солями, источник невредного холестерина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Морепродукты, Полезные продукты зимой, Полезные виды морепродуктов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Президент Швейцарии посетит Украину для обсуждения новой программы помощи
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Эпидемия в Китае: МИД рекомендует воздержаться от поездок в Ухань
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Законопроект о Brexit отправили королеве
Законопроект о Brexit отправили королеве
Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Рецепт дня: творожно-сливочный десерт с апельсинами
Рецепт дня: творожно-сливочный десерт с апельсинами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь