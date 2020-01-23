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Эксперты объяснили, почему после очищения бананов нужно обязательно мыть руки

Эксперты объяснили, почему после очищения бананов нужно обязательно мыть руки
02:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:По словам экспертов, производители зачастую защищают бананы от вредителей опрыскиванием, применяя опасные для человека ядохимикаты.

Западные эксперты в области диетологии и питания объяснили, почему нужно обязательно помыть руки после очищения бананов или других фруктов. Дело в том, что на кожных покровах могут остаться вредные вещества, которые затем попадут в организм.

По словам экспертов, производители зачастую защищают бананы от вредителей опрыскиванием, применяя опасные для человека ядохимикаты. Пестициды остаются на кожуре плодов, что не раз обнаруживали специалисты в ходе проведения исследований. Кроме того, для сохранности фруктов при перевозке используются фунгициды и они также сохраняются на поверхности тех же бананов.

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Поэтому во избежание вероятных проблем, вызванных попаданием в организм потенциально опасных токсичных веществ, руки после очистки фруктов мыть обязательно, желательно водой с мылом. Также эксперты не рекомендуют давать детям бананы в кожуре. Их предварительно нужно очищать, так же, как и цитрусовые либо другие экзотические продукты.

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Бананы, Очищения бананов, Почему нужно мыть руки после очистки бананов.
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