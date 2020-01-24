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ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье

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ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
03:40 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В доме может быть много вещей, привычное использование которых каждый день способно подорвать здоровье.

  • 1

    Включение увлажнителя воздуха

    Приборы увлажнителей легко скапливают в себе плесень и патогены, которые выбрасывают в воздух шлейфы вредных для здоровья субстанций. Кроме того, наличие слишком большого количества влаги в воздухе может превратить жилище в место размножения пылевых клещей. Необходимо тщательно чистить портативные увлажнители воздуха каждый третий день и не оставлять их работающими в режиме нон-стоп.

  • 2

    Контакт с мягкими игрушками

    Такие игрушки могут собирать пылевых клещей - крупнейших виновников аллергии на пыль в помещении. Симптомы данного нарушения: чихание, насморк, красные, зудящие глаза. Кстати, если поместить мягкую игрушку в морозильник на ночь, холод поможет уничтожить клещей.

  • 3

    Использование ватных палочек

    Медики подчеркивают, что нет смысла вычищать какую-либо грязь из ушей, кроме той части, которую можно очистить, поместив подушку указательного пальца в отверстие канала. Ежедневное использование ватных палочек может привести к тому, что ушной воск окажется протолкнутым вглубь, что чревато повреждением барабанной перепонки.

  • 4

    Применение антибактериального мыла

    На самом деле все виды мыла убивают бактерии, поэтому нет никакой необходимости покупать специально антибактериальные виды. Компоненты такого мыла, триклозан или триклокарбан, проявили в исследованиях способность разрушать эндокринную систему. Кроме того, антибактериальные ингредиенты могут стимулировать развитие антибактериальной устойчивости.

  • 5

    Сидение на стуле

    С длительным сидением в неподвижном состоянии связан повышенный риск сердечных заболеваний, ожирения и смертности. Необходимо вставать и ходить в течение минимум двух минут каждый час.

  • 6

    Использование блендера

    По данным NSF International, независимой организации, которая проверяет здоровье и безопасность потребительских товаров, прокладка блендера является третьим самым грязным предметом на кухне, - на ней могут содержаться сальмонелла, кишечная палочка, дрожжи и плесень.

  • 7

    Чистка зубов отбеливающей пастой

    Такая привычка ведет к стиранию эмали и повышению чувствительности зубов.

  • 8

    Тщательное мытье в душе

    Если мыться каждый день под горячим душем с использованием моющих средств, может понизиться защитный барьер кожи. Кожа лишается естественной жировой пленки, становится более сухой, покрывается микротрещинами. Все это уничтожает полезные бактерии, живущие на коже, - это грозит ослаблением иммунитета, склонностью к инфекциям.

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Здоровье, Привычки, Ежедневные привычки, Советы медиков, Гигиенические привычки.
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