ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье

1 Включение увлажнителя воздуха Приборы увлажнителей легко скапливают в себе плесень и патогены, которые выбрасывают в воздух шлейфы вредных для здоровья субстанций. Кроме того, наличие слишком большого количества влаги в воздухе может превратить жилище в место размножения пылевых клещей. Необходимо тщательно чистить портативные увлажнители воздуха каждый третий день и не оставлять их работающими в режиме нон-стоп.

2 Контакт с мягкими игрушками Такие игрушки могут собирать пылевых клещей - крупнейших виновников аллергии на пыль в помещении. Симптомы данного нарушения: чихание, насморк, красные, зудящие глаза. Кстати, если поместить мягкую игрушку в морозильник на ночь, холод поможет уничтожить клещей.

3 Использование ватных палочек Медики подчеркивают, что нет смысла вычищать какую-либо грязь из ушей, кроме той части, которую можно очистить, поместив подушку указательного пальца в отверстие канала. Ежедневное использование ватных палочек может привести к тому, что ушной воск окажется протолкнутым вглубь, что чревато повреждением барабанной перепонки.

4 Применение антибактериального мыла На самом деле все виды мыла убивают бактерии, поэтому нет никакой необходимости покупать специально антибактериальные виды. Компоненты такого мыла, триклозан или триклокарбан, проявили в исследованиях способность разрушать эндокринную систему. Кроме того, антибактериальные ингредиенты могут стимулировать развитие антибактериальной устойчивости.

5 Сидение на стуле С длительным сидением в неподвижном состоянии связан повышенный риск сердечных заболеваний, ожирения и смертности. Необходимо вставать и ходить в течение минимум двух минут каждый час.

6 Использование блендера По данным NSF International, независимой организации, которая проверяет здоровье и безопасность потребительских товаров, прокладка блендера является третьим самым грязным предметом на кухне, - на ней могут содержаться сальмонелла, кишечная палочка, дрожжи и плесень.

7 Чистка зубов отбеливающей пастой Такая привычка ведет к стиранию эмали и повышению чувствительности зубов.