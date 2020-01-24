ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье

Включение увлажнителя воздуха
Приборы увлажнителей легко скапливают в себе плесень и патогены, которые выбрасывают в воздух шлейфы вредных для здоровья субстанций. Кроме того, наличие слишком большого количества влаги в воздухе может превратить жилище в место размножения пылевых клещей. Необходимо тщательно чистить портативные увлажнители воздуха каждый третий день и не оставлять их работающими в режиме нон-стоп.
Контакт с мягкими игрушками
Такие игрушки могут собирать пылевых клещей - крупнейших виновников аллергии на пыль в помещении. Симптомы данного нарушения: чихание, насморк, красные, зудящие глаза. Кстати, если поместить мягкую игрушку в морозильник на ночь, холод поможет уничтожить клещей.
Использование ватных палочек
Медики подчеркивают, что нет смысла вычищать какую-либо грязь из ушей, кроме той части, которую можно очистить, поместив подушку указательного пальца в отверстие канала. Ежедневное использование ватных палочек может привести к тому, что ушной воск окажется протолкнутым вглубь, что чревато повреждением барабанной перепонки.
Применение антибактериального мыла
На самом деле все виды мыла убивают бактерии, поэтому нет никакой необходимости покупать специально антибактериальные виды. Компоненты такого мыла, триклозан или триклокарбан, проявили в исследованиях способность разрушать эндокринную систему. Кроме того, антибактериальные ингредиенты могут стимулировать развитие антибактериальной устойчивости.
Сидение на стуле
С длительным сидением в неподвижном состоянии связан повышенный риск сердечных заболеваний, ожирения и смертности. Необходимо вставать и ходить в течение минимум двух минут каждый час.
Использование блендера
По данным NSF International, независимой организации, которая проверяет здоровье и безопасность потребительских товаров, прокладка блендера является третьим самым грязным предметом на кухне, - на ней могут содержаться сальмонелла, кишечная палочка, дрожжи и плесень.
Чистка зубов отбеливающей пастой
Такая привычка ведет к стиранию эмали и повышению чувствительности зубов.
Тщательное мытье в душе
Если мыться каждый день под горячим душем с использованием моющих средств, может понизиться защитный барьер кожи. Кожа лишается естественной жировой пленки, становится более сухой, покрывается микротрещинами. Все это уничтожает полезные бактерии, живущие на коже, - это грозит ослаблением иммунитета, склонностью к инфекциям.