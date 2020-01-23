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Дефицит витамина D: признаки, которые нужно знать каждому

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Дефицит витамина D: признаки, которые нужно знать каждому
13:03 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Вы можете определить проблему по этим четырем признакам.

  • 1

    Дефицит витамина D может иметь много негативных последствий для здоровья, поскольку он участвует в важных функциях организма. 

    Частые болезни

    Иммунная система защищает организм от патогенов и вирусов. Однако, если есть дефицит витамина D, это оказывает негативное влияние на иммунную систему, потому что витамин D взаимодействует с клетками, которые формируют иммунную систему.

    Простуда, грипп, аллергия, астма и экзема - это лишь немногие из более чем 80 заболеваний, которые могут быть вызваны проблемами с иммунной системой.

  • 2

    Усталость

    Исследования показали, что существует связь между дефицитом витамина D и усталостью, особенно у женщин.

    Причина: витамин D повышает уровень энергии и поддерживает его в течение длительного времени. Так что если вы страдаете от истощения энергии в середине дня, это может быть признаком дефицита.

  • 3

    Слабые кости

    Еще один признак того, что уровень витамина D в крови слишком низкий - это слабость костей. Достаточное количество витамина D помогает организму построить крепкие кости и сохранить их здоровье. Дефицит кальция и витамина Д, напротив, вызывает повреждение костей. Слабые кости также увеличивают риск переломов и других травм.

  • 4

    Медленное заживление ран

    "В организме есть механизмы самовосстановления, которые включаются в случае болезни и быстро закрывают раны. Если даже небольшие травмы заживают крайне медленно, это может указывать на дефицит витамина D", - пишет издание Focus.

    Почему? Витамин D играет важную роль в борьбе с инфекциями и воспалениями и обеспечивает быстрое заживление.

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Здоровье, Заболевания, Витамин Д, Дефицит витамина D, Советы медиков.
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