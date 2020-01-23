Дефицит витамина D: признаки, которые нужно знать каждому

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Дефицит витамина D может иметь много негативных последствий для здоровья, поскольку он участвует в важных функциях организма.

Частые болезни

Иммунная система защищает организм от патогенов и вирусов. Однако, если есть дефицит витамина D, это оказывает негативное влияние на иммунную систему, потому что витамин D взаимодействует с клетками, которые формируют иммунную систему.

Простуда, грипп, аллергия, астма и экзема - это лишь немногие из более чем 80 заболеваний, которые могут быть вызваны проблемами с иммунной системой.