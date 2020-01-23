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Одиночество может стать причиной психических отклонений

Одиночество может стать причиной психических отклонений
21:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Человек существо социальное, и непосредственное развитие происходит во время взаимодействия с окружающим миром: общении с друзьями, коллегами по работе, партнером, близкими людьми. Исследования показали что отсутствие коммуникаций может привести к расстройствам психики.

Специалисты из французского университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин установили связь между одиночеством и психическими заболеваниями.

В основу исследования легли данные более 20,5 тысячи человек в возрасте от 16 до 64 лет – участников национальных обследований психиатрических болезней в 1993, 2000 и 2007 годах. Эксперты учитывали различные факторы: психические нарушения, уровень образования, статус и социальную поддержку.

Как и ожидали авторы исследования, число людей, проживающих в одиночестве, неуклонно растет. Распространенность одиночества в 1993, 2000 и 2007 годах составляла 8,8%, 9,8% и 10,7% соответственно. С повышением количества одиноких людей растет и число психических недугов: с 14,1% в 1993 году до 16,4% в 2007-м.

Выяснилось, что риск возникновения душевного расстройства повышается в 2,4 раза, если человек живет один. Уровень образования, пол и другие факторы не влияют на данный показатель.

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Исследователи подчеркивают: не каждый, кто живет один, страдает из-за нехватки внимания. Однако людям, которые в нем нуждаются, отлично подойдут регулярное общение с друзьями по интересам, социальная помощь и взаимодействие с животными.

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Одиночество, Психические расстройства, статистика рассстройств.
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