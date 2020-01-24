Скачать
Пятница, 24.01.2020
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста
Сегодня в Украине День внешней разведки
Сегодня в Украине День внешней разведки
Редкач перед боем встретился лицом к лицу с Гарсией (Видео)
Редкач перед боем встретился лицом к лицу с Гарсией (Видео)
Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства
Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства

Влияние физической нагрузки на наш мозг

Влияние физической нагрузки на наш мозг
14:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Связь между физической нагрузкой и мозгом — это продукт эволюционного развития человека, в частности его существования как охотника-собирателя.

Физические упражнения могут приносить пользу не только мышцам и сердцу, но и головному мозгу.

В журнале "Trends in Neurosciences" опубликованы результаты нового исследования, проведенного учеными Аризонского университета (University of Arizona), США.

Антрополог Дэвид Рэчлен (David Raichlen) и психолог Джин Александр (Gene Alexander) — авторы нового исследования, предлагают объяснять положительное влияние физических упражнений на мозг с помощью следующей модели. По их словам, когда человек перешел к образу жизни охотника-собирателя (около 2 млн лет назад), он начал выполнять задачи, которые были одновременно физически и психически сложными. Так, физическая активность и работа головного мозга оказались связаны. Исследователи предполагают, что психика человека эволюционировала таким образом, чтобы отвечать возрастанию уровня физической активности.

Физические упражнения оказывают положительное влияние на структуру и работу мозга. Понимание основы этой связи может помочь ученым в будущем разработать более эффективные схемы физических упражнений и рациональное вмешательство при возрастном ухудшении когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваниях, например, при болезни Альцгеймера.

Самые эффективные продукты для худеющих
Самые эффективные продукты для худеющихЧитать полностью

Примечательно, что участки мозга, наиболее напряженно работающие при сложной физической активности (например при добывании пищи), играют ведущую роль в процессах памяти и отвечают за управленческую деятельность (например задействованы в решении проблем и планировании). Именно эти участки мозга получают пользу во время физических упражнений, утверждают авторы нового исследования.

Процесс старения можно рассматривать как часть природного ответа на снижение физической активности, отметили ученые. Малоподвижный образ жизни может обусловливать отрицательные последствия для умственных способностей.

В будущем ученые планируют рассмотреть, как разные уровни физической активности и разные типы упражнений влияют на мозг. Например, исследование человеком новой окружающей среды может оказаться особенно полезным в этом аспекте, утверждают авторы нового исследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мозг, Здоровье, Физические нагрузки, Нагрузки, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
03 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
04 Как почистить кровеносные сосуды в домашних условиях?
05 Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Коболев анонсировал снижение цены на газ в Украине
Коболев анонсировал снижение цены на газ
Татьянин день 2020: приметы и суеверия
Татьянин день 2020: приметы и суеверия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь