Как перестать чувствовать себя "убитым" по утрам или простые способы взбодриться

1 Приготовить бодрящий напиток Очистите небольшой кусочек имбиря, тонко нарежь его и залей кипятком или чаем. Дай настояться 10 минут, подсласти чайной ложечкой меда. Пей не спеша, небольшими глотками, вдыхая пряный и сладковатый аромат. Вот увидишь, от сонливости не останется и следа! Кроме имбирного напитка, взбодриться помогут черный чай с молоком и кардамоном, чай или настойка с китайским лимонником.

2 Массаж рук Помассируй руки и пальцы, это быстро снимет усталость. Надави большим и указательным пальцами левой руки на кисть правой руки – и помассируй хорошенько.

3 Офисная зарядка Ощутить новый прилив сил, взбодриться и снять усталость тебе поможет комплекс упражнений, которые можно выполнять, сидя в рабочем кресле. Делай наклоны туловища в сторону, стараясь коснуться носков (по 10 раз в каждую сторону). Сидя перед компьютером, выполняй вращательные движения плечами вперед и назад (по 10 раз в каждую сторону). Делай "рывки" локтями назад, чтобы сходились лопатки (20 раз). Стоя, руки опущены вниз. "Скручивай" руки внутрь, чувствуя, как разминаются плечевые суставы.

4 Дыхательная гимнастика Это отличное пробуждающее средство – и не требует никаких аксессуаров и сложной подготовки. Все очень просто: глубоко вдохни и как следует выдохни. Повтори еще и еще раз. Но одно условие: дыши не только грудью, но и животом (на вдохе надувай его, на выдохе – втягивай в себя). Когда делаешь дыхательную гимнастику стоя, придерживайся за что-нибудь: может слегка закружиться голова.