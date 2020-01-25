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Укрепляем кости: продукты, содержащие больше всего кальция

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Укрепляем кости: продукты, содержащие больше всего кальция
22:45 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Кальций - это главный элемент для формирования прочных костей. Нужно обязательно включать в свой рацион продукты, содержащие как кальций, так и витамин D.

  • 1

    Соя

    Вегетарианцы, веганы и люди, не переносящие лактозу, хорошо знакомы с соевой продукцией. Тофу, соевое молоко и другие продукты, произведённые из соевых бобов, богаты белком, что очень важно для тех, кто отказался от мяса. С помощью сои можно не только насытить организм, но и укрепить кости. Например, 100 граммов тофу содержит 350 мг кальция, а чашка соевого молока — 60 мг кальция. В совокупности это уже составляет чуть меньше 50% суточной нормы потребления кальция для человека в возрасте от 19 до 50 лет.

  • 2

    Миндаль

    Безусловно, все орехи полезны для нашего организма. Они содержат питательные вещества и важные микроэлементы, необходимые для правильного функционирования всех органов. Но чтобы избежать остеопороза, в свой рацион нужно обязательно включить именно миндаль. Мало кто догадывается, но этот орех богат кальцием: в 100 граммах — 273 мг этого полезного для костей вещества. Кроме кальция миндаль содержит и магний, который также играет важную роль в укреплении костей.

  • 3

     Тыквенные и кунжутные семечки

    Употребление тыквенных и кунжутных семечек поможет укрепить кости. В 1 ст. л. кунжутных семечек содержится 88 мг кальция, а в 100 граммах тыквенных — 46 мг. Последние, кроме того, богаты витамином К и мононенасыщенными жирами, которые так полезны для сердечно-сосудистой системы.

  • 4

     Бананы

    На самом деле бананы содержат не так уж много кальция — всего 8 мг на 100 граммов. Но в этом списке они оказались не просто так, а вполне заслуженно, так как содержат много калия, суточная норма потребления которого составляет 4 700 мг. А в одном банане (весом около 70 граммов) — примерно 245 мг этого полезного вещества, которое помогает избежать потери организмом кальция. Подобное свойство этого микроэлемента напрямую влияет на улучшение состояния костей.

  • 5

    Сардины

    Сардины содержат в своём химическом составе кальция даже больше, чем молоко: в 85 граммах рыбы — 325 мг, а в стакане молока — всего 240 мг. И эта маленькая рыбка способна на ещё большие вещи: укрепить кости, предотвратить рак, понизить уровень холестерина и "подлечить" воспаления в организме. Сардину определённо стоит добавить в рацион, тем более что она отлично подойдёт к тостам или пасте.

  • 6

    Лосось

    Лосось и другие виды красной рыбы доставляют все необходимые вещества для костей. Лосось — один из главных "поставщиков" витамина D: в 100 граммах продукта содержится 0,595 мг. Съев всего одну порцию этой рыбы, приготовленной любимым способом, вы подарите организму необходимую суточную норму "солнечного витамина". А высокое содержание полезных омега-3 жирных кислот поспособствует не только укреплению костей, но и улучшению состояния кожи и волос.

  • 7

    Тунец

    Продолжая рыбную тему, нельзя не упомянуть тунца. Он, как и лосось, богат витамином D, который так нужен нашим костям. Не обязательно покупать свежего или свежезамороженного тунца — все полезные минералы и микроэлементы можно найти и в консервированной рыбе.

  • 8

     Брокколи

    Здоровое и сбалансированное питание всегда включает в себя овощи. Особую пользу нашему организму приносят овощи зелёного цвета. И говоря о здоровье и прочности костей, мы не можем не добавить в этот список брокколи. Этот овощ имеет высокий уровень кальция (47 мг на 100 граммов) и витамина К (101,6 мкг на 100 граммов). В паре они позаботятся о состоянии и восстановлении костей. Плюс ко всему брокколи поможет привести в порядок кровяное давление и укрепить иммунную систему.

  • 9

    Белая фасоль

    Ещё один источник кальция, который способствует укреплению костей. Чашка белой фасоли содержит 200 мг кальция, а также 126 мг магния, что вдвое лучше сказывается на прочности костей. Но известна белая фасоль не только высоким содержанием кальция, а ещё и наличием грубых волокон, которые наш организм не может полностью усвоить. Разбухая, они всасывают все вредные вещества и выводят их из организма.

  • 10

    Оливковое масло

    И последний в нашем списке, но не последний по значимости продукт, богатый кальцием, — оливковое масло. Не так давно испанские исследователи путём эксперимента смогли выяснить, что это масло может не только улучшить здоровье сердца и мозга, состояние кожи и волос и предотвратить рак, но и снизить риск развития остеопороза. Как утверждает диетолог, профессор Кит-Томас Айюб из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, оливковое масло не может полностью заменить кальций и витамин D — только совокупное их потребление и постоянные упражнения помогут обеспечить здоровье костей.

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Питание, Здоровье, Продукты, Кальций, Польза.
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