Тяга к сладкому: о чем может говорить сильное желание десерта после еды

Многие люди чувствуют желание съесть после еды десерт. Для тех, кому необходимо похудеть или снизить потребление сахара, это может быть проблемой. Специалисты отмечают, что очень важно понимать причину такого пристрастия к сахару, особенно когда человек пытается избежать его, следя за своим весом, или, например, из-за диабета.
Почему же возникает сильное желание полакомиться чем-то сладким после еды?
По словам экспертов, для большинства людей это не тяга, а просто привычка.
"Большинство из нас просто привыкли к тому, чтобы заканчивать нашу еду чем-нибудь сладким, и поэтому мы испытываем выраженное желание испытать этот вкус в конце трапезы. Если вы пытаетесь уменьшить потребление сахара, лучше избавиться от привычки постоянно получать сладкое в конце приема пищи", - советуют научные специалисты.
Они поясняют, что одна из причин, обостряющих жажду сахара, является несбалансированный рацион, в котором много пищи, богатой крахмалом и рафинированными углеводами. Она очень быстро усваивается организмом, и это приводит к внезапному всплеску, а затем к снижению уровня сахара в крови. Внезапное падение сахара может провоцировать сильно выраженную тягу к сладкому.
Регулярные резкие колебания сахара в крови крайне негативно сказываются на состоянии поджелудочной железы, способствуя развитию метаболических нарушений, с которыми ассоциируются ожирение, диабет и сердечно-сосудистые нарушения.
"Чтобы избежать тяги к сахару, убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной и здоровой диеты. Чистка зубов после еды может также помочь уменьшить тягу к сладкому", - приводится рекомендация экспертов в издании Times Now.