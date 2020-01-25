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Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств

Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
19:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:4 способа нормализовать кровяное давление без приема лекарств.

Среди самых эффективных мер борьбы с повышенным давлением медики выделяют переход на правильное питание. В частности, для нормализации артериального давления без лекарств необходимо тотальное исключение из рациона продуктов, которые содержат трансжиры.

Трансжиры, или транс-изомеры жирных кислот – это тип жиров с измененной химической формулой. Такие жиры образуются в результате специфической обработки дешевых растительных масел, они активно используются в пищевом производстве – трансжиры содержатся в маргарине, выпечке и кондитерских изделиях, фастфуде, а также других продуктах готового производства. Их употребление может нарушать естественный метаболизм жиров, способствовать развитию ожирения, болезней сердца и сосудов.

Другой действенный способ держать давление под контролем – регулярная физическая активность. Медики советуют ежедневно по утрам выполнять зарядку, а по вечерам хотя бы по полчаса ходить пешком.

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Помимо этого, необходимо беречь от потрясений психику, уметь противостоять стрессу, помогать себе восстанавливаться. Занятия спортом и физические упражнения как раз эффективно поддерживают здоровое состояние нервной системы, способствуя выработке определенных гормонов.

Также полезен для нормализации давления и работы сердца массаж – он помогает расслаблять мышцы, что защищает от пережатия сосудов.

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Питание, Здоровье, Вред, Давление, Польза, Повышенное давление.
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