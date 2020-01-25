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Топ-5 продуктов, которые помогут улучшить здоровье кишечника и пищеварение

Топ-5 продуктов, которые помогут улучшить здоровье кишечника и пищеварение
20:10 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для оздоровления кишечника и всей пищеварительной системы специалисты советуют включаться в рацион эти продукты.

Здоровый кишечник очень важен для хорошего пищеварения и потеря веса. Основная функция кишечника - перерабатывать пищу, которую мы едим, с момента, когда она поступает в организм, и до времени, когда она всасывается в организм и выводится из него в виде стула. Различные ферменты, гормоны и химические вещества играют роль в переваривании пищи, и их отсутствие или неэффективность может привести к ухудшению состояния кишечника и вызвать проблемы с пищеварением.

Существуют 5 продуктов, употребление которых благотворно сказывается на состоянии кишечника и пищеварительной системы организма в целом.

Натуральный йогурт. Натуральный кисломолочный йогурт богат полезными бактериями, которые способствуют улучшению кишечной микрофлоры, развивают в ней популяцию полезных микроорганизмов. Это улучшает процессы пищеварения и помогает укрепить здоровье в общем, поскольку кишечный микробиом тесно связан с иммунитетом.

Оливковое масло. Оливковое масло содержит жирные кислоты и полифенолы, которые служат питанием для полезных кишечных бактерий и микробов. Согласно некоторым исследованиям, оливковое масло таким образом может помочь уменьшить воспаление кишечника.

Волокнистые овощи и фрукты. Клетчатка также питает полезные бактерии в кишечнике, которые при этом выделяют вещества, улучшающие состояние кишечника – его слизистой оболочки и ворсинок. Также при этом развивается здоровая микрофлора, способствуя хорошему пищеварению и здоровью организма в целом.

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Чеснок. Употребление чеснока позволяет держать под контролем вредные бактерии и дрожжи в кишечнике, не давая им размножаться.

Имбирь. Обычно с помощью имбиря лечат простуду и кашель, однако он очень полезен и для оздоровления кишечника. Имбирь способствует плавному продвижению пищи через желудочно-кишечный тракт и действует как уничтожитель патогенных бактерий в нем.

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Питание, Здоровье, Польза, Кишечник.
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