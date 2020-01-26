Витамин В6: что указывает на дефицит в организме

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.
Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.
Полезные свойства
- усвоение жиров и белка;
- преобразование кислоты триптофана в ниацин;
- против тошноты, в том числе и при утренних недомоганиях;
- способствует ослаблению предменструального синдрома;
- снимает мышечные спазмы, судороги в ногах, онемение рук;
- действует как натуральное мочегонное средство.
Признаки недостатка витамина В6:
- нервозность;
- возбудимость;
- бессонница;
- высыпания на коже;
- потеря мышечного контроля.
Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.