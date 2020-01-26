Витамин В6: что указывает на дефицит в организме

Новости шоу бизнеса:Витамин В6 не может накапливаться в тканях и быстро выводится из организма.

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.

Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.

Полезные свойства

- усвоение жиров и белка;

- преобразование кислоты триптофана в ниацин;

- против тошноты, в том числе и при утренних недомоганиях;

- способствует ослаблению предменструального синдрома;

- снимает мышечные спазмы, судороги в ногах, онемение рук;

- действует как натуральное мочегонное средство.

Признаки недостатка витамина В6:

- нервозность;

- возбудимость;

- бессонница;

- высыпания на коже;

- потеря мышечного контроля.

Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.