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Витамин В6: что указывает на дефицит в организме

Витамин В6: что указывает на дефицит в организме
09:07 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Витамин В6 не может накапливаться в тканях и быстро выводится из организма.

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.

Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.

Полезные свойства

- усвоение жиров и белка;

- преобразование кислоты триптофана в ниацин;

- против тошноты, в том числе и при утренних недомоганиях;

- способствует ослаблению предменструального синдрома;

- снимает мышечные спазмы, судороги в ногах, онемение рук;

- действует как натуральное мочегонное средство.

Признаки недостатка витамина В6:

- нервозность;

- возбудимость;

- бессонница;

- высыпания на коже;

- потеря мышечного контроля.

Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке

Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.

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Питание, Здоровье, Витамины, Польза, Дефицит, Витамин, Витамин В6.
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