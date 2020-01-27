Почему краснеет лицо: ТОП-5 главных причин

Себорейный дерматит
Себорейный дерматит является распространенным заболеванием кожи, которое вызывает красную сыпь, которая часто появляется на лице. Сыпь может заставить кожу выглядеть жирной, "лоснящейся". С другой стороны, у некоторых, напротив, кожа выглядит сухой и шелушащейся.
Розацеа
Такое состояние кожи часто начинается с тенденции легко краснеть (при прикосновении, воздейсвии тепла и холода и т.д.). Если состояние прогрессирует, многие замечают, что покраснение на лице длится дольше или никогда не исчезает.
Реакция на лекарство
Некоторые лекарства могут вызывать реакцию, похожую на солнечный ожог. Использование лекарств, таких как гидрокортизоновый (гормональный) крем, дольше, чем предписано, также может вызвать неприятную кожную реакцию.
Сосудистая сетка
Если вы не защищаете свою кожу от солнца, вредные лучи могут повредить ее. Со временем этот ущерб накапливается. Спустя годы некоторые люди с поврежденной солнцем кожей видят сосудистые звездочки на лице.
Лимфома
Синдром Сезари - это тип Т-клеточной кожной лимфомы (CTCL), которая является редким видом рака.