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Почему краснеет лицо: ТОП-5 главных причин

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Почему краснеет лицо: ТОП-5 главных причин
03:35 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие вещи могут сделать наши лица красными, включая солнечные ожоги, прыщи и приливы во время менопаузы.

  • 1

    Себорейный дерматит

    Себорейный дерматит является распространенным заболеванием кожи, которое вызывает красную сыпь, которая часто появляется на лице. Сыпь может заставить кожу выглядеть жирной, "лоснящейся". С другой стороны, у некоторых, напротив, кожа выглядит сухой и шелушащейся.

  • 2

    Розацеа

    Такое состояние кожи часто начинается с тенденции легко краснеть (при прикосновении, воздейсвии тепла и холода и т.д.). Если состояние прогрессирует, многие замечают, что покраснение на лице длится дольше или никогда не исчезает.

  • 3

    Реакция на лекарство

    Некоторые лекарства могут вызывать реакцию, похожую на солнечный ожог. Использование лекарств, таких как гидрокортизоновый (гормональный) крем, дольше, чем предписано, также может вызвать неприятную кожную реакцию.

  • 4

    Сосудистая сетка

    Если вы не защищаете свою кожу от солнца, вредные лучи могут повредить ее. Со временем этот ущерб накапливается. Спустя годы некоторые люди с поврежденной солнцем кожей видят сосудистые звездочки на лице.

  • 5

    Лимфома

    Синдром Сезари - это тип Т-клеточной кожной лимфомы (CTCL), которая является редким видом рака.

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Здоровье, Заболевание, Лицо, Советы медиков, Здоровое лицо, Почему краснеет лицо.
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