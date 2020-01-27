Почему краснеет лицо: ТОП-5 главных причин

1 Себорейный дерматит Себорейный дерматит является распространенным заболеванием кожи, которое вызывает красную сыпь, которая часто появляется на лице. Сыпь может заставить кожу выглядеть жирной, "лоснящейся". С другой стороны, у некоторых, напротив, кожа выглядит сухой и шелушащейся.

2 Розацеа Такое состояние кожи часто начинается с тенденции легко краснеть (при прикосновении, воздейсвии тепла и холода и т.д.). Если состояние прогрессирует, многие замечают, что покраснение на лице длится дольше или никогда не исчезает.

3 Реакция на лекарство Некоторые лекарства могут вызывать реакцию, похожую на солнечный ожог. Использование лекарств, таких как гидрокортизоновый (гормональный) крем, дольше, чем предписано, также может вызвать неприятную кожную реакцию.

4 Сосудистая сетка Если вы не защищаете свою кожу от солнца, вредные лучи могут повредить ее. Со временем этот ущерб накапливается. Спустя годы некоторые люди с поврежденной солнцем кожей видят сосудистые звездочки на лице.