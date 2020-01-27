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И кушать не хочется, и фигура в порядке: топ-7 полезных перекусов

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И кушать не хочется, и фигура в порядке: топ-7 полезных перекусов
02:14 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы перекус не только утолил чувство голода, но и восполнил недостаток витаминов, используйте для этой цели правильные продукты.

  • 1

    Творог

    Сколько? 100 г

    Зачем? Организм использует витамин B12, которого много в твороге, чтобы производить холин. Из холина синтезируется важнейший нейромедиатор-передатчик нервного импульса — ацетилхолин, который улучшает интеллектуальные способности и помогает тебе быть внимательным и сконцентрированным.

  • 2

    Овсяные хлопья

    Сколько? 3 ложки.

    Зачем? Медленные углеводы плавно и равномерно питают мозг, позволяя ему долгое время сосредотачиваться на конкретной задаче.

  • 3

    Банан

    Сколько? Один.

    Зачем? Бананы богаты магнием, который повышает способности к обучению и прекрасно влияет как на короткую, так и на длинную память.

  • 4

    Манго

    Сколько? 100 г.

    Зачем? Фолиевая кислота, которую он содержит, активизирует производство норадреналина, стимулирующего работу нервных клеток.

  • 5

    Апельсин

    Сколько? Один средний.

    Зачем? В нем много витамина C. Этот мощнейший антиоксидант защищает мозг от свободных радикалов, которые ухудшают память и негативно влияют на способность принимать решения.

  • 6

    Семена тыквы

    Сколько? 1 ст. л.

    Зачем? Тут тебе и полный набор полезных жирных кислот — омега-3 и омега-6, и витамины А и Е, и цинк. Этот минерал способствует передаче нервных импульсов по всему телу, участвует в работе областей мозга, отвечающих за эмоции, память, инстинкты и сон.

  • 7

    Грецкие орехи

    Сколько? Горсть.

    Зачем? Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, необходимую для строительства мозговых и нервных клеток. Самостоятельно наше тело вырабатывать ее не способно.

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