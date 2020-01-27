Растительный белок: самые богатые источники ценного вещества

1 Когда мы говорим о продуктах, содержащих белок, то первое, что приходит на ум – мясо. И в его составе действительно хороший процент протеина, и определённая доля жира. Растительные источники белка имеют преимущество над животными – калории. А это важный фактор, если вы пытаетесь похудеть или поддержать вес. Однако, составляя план питания, следует помнить, что в нём должны быть комбинации различных источников балка, чтобы организм получал все незаменимые аминокислоты в правильных количествах. Источники растительных белков Киноа (рисовая лебеда) Растение родом из Южной Америки. В 100 г продукта примерно 16 г белка, а в некоторых сортах до 20 г. Киноа – источник полноценного белка, содержащий все необходимые для человека аминокислоты, что делает его уникальным среди других продуктов растительного происхождения. Киноа имеет низкий гликемический индекс, используется в диетах для контроля и снижения веса.

2 Соя Один из самых богатых источников растительного белка. 100 г продукта около 37 г белка.

3 Чечевица Каждый вид чечевицы отличный поставщик протеина, витаминов группы В, калия, магния, фосфора, кальция и клетчатки. В среднем 100 г чечевицы обеспечат вас 25 г белка.

4 Орехи Горсть орехов могут внести важный вклад в питание нашего организма, ведь все они содержат здоровые жиры. 100 г миндаля обеспечат вас примерно 20 г растительного белка, арахис – 27 г, кешью – 17 г, фундук – 12 г, бразильский орех – 16 г.

5 Фасоль Фасоль – отличный источник растительных белков и поставщик клетчатки, витаминов, минералов и лизина – незаменимой аминокислоты, необходимой для роста и восстановления тканей. В 100 г примерно 22 г белка.