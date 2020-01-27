Скачать
Понедельник, 27.01.2020
СМИ: Послы ЕС поддержали решение о расширении санкций против РФ
Послы ЕС поддержали решение о расширении санкций против РФ
Уже не "умеренная": ВОЗ пересмотрела угрозу распространения коронавируса
ВОЗ пересмотрела угрозу распространения коронавируса
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Открыт для общения: Джаред Лето опубликовал личный номер телефона (Видео)
Джаред Лето опубликовал личный номер телефона (Видео)

То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря

То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
19:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами.

Имбирь обладает полезными свойствами не только в качестве напитка. Его легко можно добавлять в маски и питать им волосы.

Какие уникальные свойства есть у имбиря для женщин?

Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами. А еще в нем есть и особенная польза для красоты и здоровья женщины.

Против лишних килограммов

Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.

Манго: чем так хорош этот тропический фрукт
Манго: чем так хорош этот тропический фруктЧитать полностью

Для кожи

Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может "испугаться" жжения.

Для волос

Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или три капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос.

Лидер по полезным качествам среди бобовых: почему стоит есть фасоль

Противопоказание – повышенная чувствительность кожи головы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Женщины, Имбирь, Полезные свойства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
05 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия в Китае: &quot;Укрпошта&quot; развеивает мифы
Эпидемия в Китае: "Укрпошта" развеивает мифы
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Развод в Украине стал на порядок дороже
Развод в Украине стал на порядок дороже
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.01 – 26.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь