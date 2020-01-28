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Назван экзотический фрукт полезен детям

Назван экзотический фрукт полезен детям
04:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Поскольку фейхоа относится к семейству кустарниковых, плоды этого растения принято считать ягодами.

Из-за неведения мы проходим мимо прилавков с заморскими фруктами. А ведь в некоторых из них отчаянно нуждается детский организм.

Речь идет о фейхоа – небольшом зеленом фрукте, по внешнему виду напоминающего дикий огурец. Поскольку фейхоа относится к семейству кустарниковых, плоды этого растения принято считать ягодами.

Мякоть плодов очень вкусная, ароматная и сладкая. Попробовав фейхоа, создается впечатление, что в ней соединились сразу два фрукта: яблоко и ананас. Прожевав плод, мы ощущаем легкое мятное послевкусие.

Фейхоа употребляют в свежем виде и готовят варенье, не подвергая его термической обработке. При нагревании большинство полезных свойств фрукта теряют свою силу, поэтому мякоть фейхоа перетирают, засыпают необходимым количеством сахара и хранят в холодильнике. До истечения двух недель продукт стоит употребить.

Польза фейхоа безгранична. В первую очередь, этот зеленый малыш – прекрасный источник йода. Для деток с заболеваниями щитовидной железы, а также при йододефиците, фейхоа станет хорошим лекарством. 10 граммов плодов экзотического растения достаточно для поступления в организм суточной нормы йода.

Употребление всего одной зеленой ягоды в день повышает сопротивляемость организма к вирусным инфекциям. Фейхоа богата витамином С, содержит витамины группы В, кальций, калий, фосфор, железо и множество других полезных микроэлементов.

Дети как магниты притягивают к себе различные ушибы, царапины и синяки. А поскольку фейхоа обладает способностью быстрее восстанавливать пораженные ткани, такое «лекарство» будет весьма кстати.

Калий, которым так богата фейхоа, нормализует работу нервной системы, улучшает память и концентрацию.

Содержащиеся в кожуре фейхоа антиоксиданты, такие как лейкоантоцианы и катехины, снижают риск роста раковых клеток.

По уровню содержания клетчатки фейхоа переплюнула яблоко. Включая в рацион ребенка плоды полезного растения, можно не беспокоиться за его пищеварительную систему.

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Эфирные масла, которые источает кожура фейхоа, стимулируют выработку серотонина – регулятора настроения. Также этот гормон отвечает за хороший сон. Несмотря на кладезь полезных свойств фейхоа, увлекаться «экзотикой» не стоит. Хотя бы по той причине, что можно получить передозировку йода.

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Экзотические фрукты, Фейхоа, Свойства фейхоа, Польза от фейхоа, Почему фейхоа полезный детям.
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