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5 орехов, которые полезны для спортсменов и активных людей

5 орехов, которые полезны для спортсменов и активных людей
05:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Орехи, которые наиболее полезны для спортсменов и активных людей, которые ежедневно испытывают серьезные физические нагрузки.

Специалист Екатерина Чердакова, сказала, что наиболее полезными орехами для спортсменов являются: грецкий, миндаль, фундук, фисташки и бразильские орехи.

Эксперт уточнила, что спортсмены испытывают огромные физические нагрузки, тратят большое количество энергии, и ее нужно восполнять не только с точки зрения калорий, но качества питания. В орехах много белка, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, поэтому если нет возможности полноценно поесть, перекус орехами хорошо утолит голод и насытит организм всеми необходимыми питательными веществами.

«Они содержат высокоценные жидкие жиры, в которых преобладают ненасыщенные жирные кислоты (наиболее богаты жирами фундук и грецкий орех). Белки орехов полноценны, содержат все незаменимые аминокислоты. В орехах находятся витамины С, Е, РР, В1, В2, а также минеральные вещества — фосфор, калий, кальций, магний, железо. Также в орехах довольно много клетчатки», — сказала Екатерина Чердакова.

Назван экзотический фрукт полезен детям

Топ 5 орехов для спортсменов

Грецких орех – богат витамином С.

Бразильский орех – в составе есть фосфор, витамина В1, а 6 орехов по калорийности равны порции стейка.

Фундук – содержит меньше сахара, чем другие виды орехов.

Фисташки – богаты железом и калием.

Миндаль – в составе много кальция и фолиевой кислоты.

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