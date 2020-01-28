5 орехов, которые полезны для спортсменов и активных людей

Специалист Екатерина Чердакова, сказала, что наиболее полезными орехами для спортсменов являются: грецкий, миндаль, фундук, фисташки и бразильские орехи.
Эксперт уточнила, что спортсмены испытывают огромные физические нагрузки, тратят большое количество энергии, и ее нужно восполнять не только с точки зрения калорий, но качества питания. В орехах много белка, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, поэтому если нет возможности полноценно поесть, перекус орехами хорошо утолит голод и насытит организм всеми необходимыми питательными веществами.
«Они содержат высокоценные жидкие жиры, в которых преобладают ненасыщенные жирные кислоты (наиболее богаты жирами фундук и грецкий орех). Белки орехов полноценны, содержат все незаменимые аминокислоты. В орехах находятся витамины С, Е, РР, В1, В2, а также минеральные вещества — фосфор, калий, кальций, магний, железо. Также в орехах довольно много клетчатки», — сказала Екатерина Чердакова.
Топ 5 орехов для спортсменов
Грецких орех – богат витамином С.
Бразильский орех – в составе есть фосфор, витамина В1, а 6 орехов по калорийности равны порции стейка.
Фундук – содержит меньше сахара, чем другие виды орехов.
Фисташки – богаты железом и калием.
Миндаль – в составе много кальция и фолиевой кислоты.