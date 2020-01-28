Универсальная панацея: почему стоит полюбить воду с лимоном

1 Питательная ценность воды с лимоном Лимоны очень полезны для здоровья человека, это один из лучших источников витамина С. Один стакан свежевыжатого лимонного сока содержит 187 процентов ежедневной рекомендуемой дозы витамина С, что не скажешь об апельсинах! В лимонах также есть калий, магний и медь. Чем полезна вода с лимоном для организма? Несмотря на всю простоту этого напитка, список его полезных свойств просто впечатляет! Даже если вы не любитель простой воды, узнав обо всех преимуществах лимонной воды для здоровья, тела и разума человека, вы непременно потянетесь за очередным стаканом!

2 Способствует правильному пищеварению и очищению организма Поскольку молекулярная структура лимонного сока похожа на желудочный сок, он способствует выработке печенью желчи, которая помогает продвижению пищи по пищеварительному тракту. К тому же вода с лимоном облегчает диспепсию и может помогать при расстройстве желудка. Кислоты, содержащиеся в лимонном соке, способствуют тому, что питательные вещества, поступающие с пищей, перевариваются медленнее. Такое замедленное всасывание поддерживает уровень инсулина на нужном уровне, а организм получает больше питательных веществ из пищи. Хорошая усвояемость питательных веществ предотвращает в свою очередь вздутие и газообразование. Вода с лимоном помогает ферментам делать свою работу правильно и быстро, улучшая тем самым работу печени и выведение токсинов. Лимонный напиток считается легким мочегонным средством, поэтому посещать туалет вы станете заметно чаще. Тем самым вы поможете мочевым путям быстрее очистить организм, а заодно и кожу, от любых нежелательных элементов.

3 Увеличивает количество витамина С в организме Так как организм человека не способен вырабатывать витамин С, очень важно получать его с пищей и напитками. К счастью, лимоны содержат его в огромных количествах. В чем заключается полезность витамина С? Он стимулирует выработку белых кровяных клеток, необходимых для нормальной работы иммунной системы, что особенно актуально во время сезонов гриппа и простуд. Витамин С является антиоксидантом и защищает клетки от окисления. Пейте воду с лимоном каждый день, и тогда вы гарантировано получите необходимую дневную дозу этого полезного витамина.

4 Омолаживает кожу и исцеляет тело Антиоксиданты в витамине С выполняют двойную работу. Они борются с уроном, наносимым свободными радикалами, тем самым сохраняя кожу свежей. Благодаря витамину С организм способен вырабатывать необходимое количество коллагена, который делает кожу упругой. В одном недавнем исследовании, опубликованном в «Американском журнале клинического питания», говорится, что регулярное потребление витамина C делает кожу моложе и сокращает количество морщин.

5 Помогает сбросить лишние килограммы Регулярное употребление воды с лимоном поможет избавиться от лишних килограммов. Это потому что лимоны содержат пектин, тип волокна, содержащийся практически во всех фруктах. Пектин продлевает чувство сытости, а это значит, что желание поесть будет посещать вас реже, поэтому вода с лимонов утром натощак идеально впишется в любую диету. А вы знали, что если в организме хотя бы немного не хватает жидкости, возникают головные боли, чувство усталости и плохое настроение? Поэтому пейте воду с лимоном, чтобы всегда быть в хорошем настроении и поддерживать необходимый уровень жидкости в организме.

6 Увеличивает запасы энергии и улучшает настроение Вместо утренней чашечки кофе, выпейте стакан воды с лимоном, что ободрит и зарядит вас больше, чем обычный кофеин. Почему? Наше тело берет энергию из атомов и молекул в пище. Когда отрицательно заряженные ионы, такие как есть в лимонах, попадают в пищеварительный тракт, уровень энергии повышается естественным образом. В добавок к этому, один запах лимона снижает стресс и улучшает настроение. Не забудьте предложить бокальчик воды с лимоном ворчливому коллеге по работе или вечно недовольному члену семьи.

7 История и интересные факты о лимонной воде Вот несколько интересных фактов о воде с лимоном и немного из истории: вплоть до 10 века лимоны использовались исключительно как декоративные растения. Крестовые походы в 11 веке принесли растение в Европу, а в начале 1400 года лимоны появились в Новом Свете. Лимоны и другие богатые витамином С фрукты особо ценились в те времена за их способность бороться с цингой. Основными поставщиками лимонов на сегодняшний день являются США, Италия, Греция, Испания, Италия и Турция. Существует много способов использовать лимон в повседневной жизни. Вот парочка моих любимых: Убирает неприятный запах на кухне. Добавьте 1 чашку лимонного сока в посудомоечную машинку и включите режим «Полоскания», что позволит очистить посуду от загрязнений и неприятного запаха. Хотите избавиться от неприятного запаха на кухне? Добавьте цедру лимона, палочки корицы и гвоздику в кастрюлю с водой и поставьте на медленный огонь на 15 минут. Регулярно используйте эфирное масло лимона. Смешайте эфирное масло лимона, пищевую соду и кокосовое масло и вотрите в зубы. Оставьте на 2 минуты, сполосните рот и насладитесь эффектом натурального отбеливания. Смешайте эфирное масло лимона, пищевую соду и мед и умойте лицо этой смесью для натурального очищения и питания кожи лица. Нужно быстро вернуть блеск серебру перед выходом в свет? Смочите тряпочку маслом лимона, чтобы убрать потускнение с украшений.