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Эксперты назвали 5 главных условий для хорошего сна

Эксперты назвали 5 главных условий для хорошего сна
01:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Проведя исследование о воздействии хорошего и плохого сна на человека, ученые назвали 5 главных условий, необходимых для возможности полноценно выспаться.

Исследование было проведено специалистами Калифорнийского университета Беркли, о чем сообщает портал «Рамблер/доктор». Ученые наблюдали за группами людей, которые в рамках эксперимента лишались сна на всю ночь и, наоборот, получали возможность хорошо поспать.

В результате авторы работы пришли к заключению, что ночь без сна делает человека более несдержанным и невротичным: его уровень тревожности повышается сразу на 30%. У тех участников, которые проводили ночь без сна, отключалась медиальная префронтальная кора головного мозга, ответственная за контроль тревожность. Кроме того, у них становились гиперактивными отделы мозга, которые отвечают за эмоции, это помогло установить сканирование с применением МРТ.

В свою очередь, глубокий сон уменьшает стресс и многим людям он вполне способен заменить лекарства от нервных расстройств (об этом сказал в интервью изданию The Business Insider соавтор научного проекта, доктор Эти Эт Бен Саймон).

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При подведении итогов проекта ученые назвали 5 главных условий для хорошего сна:

Необходимо спать в прохладном помещении.

Следует просыпаться всегда в одно и то же время.

За час до сна спальню нужно затемнять: следует зашторить окна и отключить все электронные приборы.

При возникновении бессонницы не следует предпринимать попытки заснуть, вместо этого нужно прибегнуть к какому-нибудь успокаивающему занятию и переключиться на него, пока не начнет клонить в сон.

Не употреблять перед сном напитки с кофеином и алкоголь.

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Сон, Хороший сон, Главные условия для хорошего сна.
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