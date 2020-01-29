Что делать при судорогах в мышцах?

Новости шоу бизнеса:Как правило, они возникают в икроножных мышцах, хотя бывают и в других областях.

По сути, судорога – это неконтролируемое сокращение мышц.

Во время судороги вы можете чувствовать, что в пораженной области мышца стала плотнее и тверже, чем обычно. Боль настолько резка и внезапна, что часто застает нас врасплох, в самое неожиданное время. К счастью, обычно судорога длится недолго, от нескольких секунд до нескольких минут.

Причины, вызвавшие судорогу, могут быть очень разными:

Нарушение кровоснабжения в ногах.

Внезапная и сильная нагрузка на мышцы, без предварительного их разогрева.

Сильная физическая активность при жаркой погоде.

Обезвоживание организма.

Мышечная усталость.

Дефицит магния или калия (либо обоих минералов).

Защемление нерва.

Побочный эффект от действия некоторых лекарств.

Как снять судорогу?

Конечно, лучший способ избавиться от мышечных судорог – это заняться их профилактикой. Но если вас внезапно скрутила резкая боль в икроножной мышце, снять ее помогут такие простые действия.

Массаж и растирание

Для того чтобы снять мышечный спазм, начните сильно растирать или массировать пораженную мышцу.

Расслабление

Когда возникает боль, мы непроизвольно напрягаем мышцы, однако это может лишь ее усилить. Постарайтесь, наоборот, максимально расслабить мышцы.

Тепло

Накройте пораженную спазмом область теплым одеялом. Этот нехитрый прием поможет ослабить боль и снять спазм.

Профилактика судорог

Пейте много воды.

Принимайте витаминные комплексы с магнием и калием.

Перед серьезной физической нагрузкой обязательно делайте растяжку или разминку.

Ешьте продукты, богатые калием и магнием: бананы, гречку, бобы, грецкие орехи и так далее.

Ограничьте потребление алкоголя, который вызывает обезвоживание организма.