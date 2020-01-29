Гормональный дисбаланс: как его распознать и предотвратить

Новости шоу бизнеса:Когда у женщины наблюдаются нарушение цикла, резкие перепады настроения, проблемы с кожей и волосами, часто говорят "гуляют гормоны".

Одной из основных проблем здоровья, которая вызывает расстройство у многих женщин, на сегодняшний день является гормональный дисбаланс. Имеет гормональный сбой у женщин симптомы, которые можно распознать.

Типы гормональных проблем

Увеличение щитовидной железы: это метаболическое гормональное заболевание. Щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов в организме, что может привести к серьезным проблемам. В данном случае очень часто теряют вес.

Гипотиреоз: в этом случае наоборот происходит низкая выработка гормонов, что приводит к набору веса, а иногда и к появлению зоба. Это характерный нарост, который находится на шее.

Дисбаланс эстрогенов: иногда женщины страдают от дисбаланса или увеличения уровня эстрогенов. Это может привести к появлению миомы матки, а также кисты в груди.

Избыток кортизола, гормона стресса. Повседневные обязательства, тревога, нервы – все это приводит к чрезмерной выработке кортизола в организме, вызывая серьезные гормональные заболевания.

Причины сбоев

Было доказано, что гормональный сбой чаще всего вызван стрессом. Напряженный образ жизни, нездоровый рацион питания, недосыпание – основные факторы, участвующие в дисбалансе.

Нерегулярная овуляция – одна из основных причин дисбаланса эстрогена и прогестерона у женщин.

Гормональный сбой может быть также вызван приемом медикаментов, используемых для лечения заболеваний. Это особенно тот случай, когда препарат принимается женщинами для коррекции менструального цикла и при лечении от бесплодия.

У многих женщин гормональный сбой проявляется во время приема оральных контрацептивных препаратов.

Гормональный сбой также часто происходит по причине диет и чрезмерной физической нагрузки.

Признаки гормональных нарушений

Внезапный и ненормальный набор веса – признак гормонального сбоя. Помимо прочего, сбой может сопровождаться нерегулярным менструальным циклом, фиброзно-кистозной мастопатией, фибромой, эндометриозом, снижением сексуального влечения, инфекцией мочевых путей, резким выпадением волос. Это может быть боль на уровне поясницы с воспалением в брюшной полости, болезненные менструальные колики, сгустки крови во время месячных выделений, боль внизу живота или в яичниках.

Одним из распространенных и значительных симптомов гормонального сбоя является бесплодие. Тревога, депрессия, головные боли и усталость тоже относятся к симптомам гормонального сбоя. Несмотря на то, что эти симптомы не являются редкостью, многие женщины не связывают их с гормональным сбоем. Еще один симптом – чрезмерное волосяное покрытие на лице. К гормональному дисбалансу может привести синдром поликистоза яичников и неожиданная перемена настроения.

Чтобы избежать проблем на гормональном уровне

Потребляйте антиоксиданты, такие как апельсиновый, лимонный, черничный сок и другие.

Увеличьте потребление витамина А, В (в частности фолиевой кислоты) и витамина D.

Увеличьте дозу кальция, магния, хрома, селена, цинка, йода и жирных кислот омега-3.

Употребляйте масло льна.

Старайтесь вести здоровый образ жизни, выполняйте упражнения, управляйте стрессом, не проводите много времени перед компьютером или телевизором. Больше гуляйте на свежем воздухе и принимайте солнечные ванны, но с осторожностью.