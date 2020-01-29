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Как защититься от коронавируса: Ульяна Супрун рассказала о распространенных мифах

Как защититься от коронавируса: Ульяна Супрун рассказала о распространенных мифах
16:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Можно ли заразиться коронавируса через посылки из Китая? Передается ли вирус через фрукты? Как сформировать иммунитет против китайского коронавируса.

Ульяна Супрун призвала сохранять спокойствие и не паниковать, апокалипсиса от китайского коронавируса не предвидится. Так, распространение неизвестного штамма вируса действительно смущает, но международное сообщество делает все возможное, чтобы противодействовать вирусу.

Факты о китайском коронавирусе:

  • Китайский коронавирус передается от человека к человеку.

  • Чтобы защититься рекомендуют часто и тщательно мыть руки с мылом, не касаться руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.

  • По симптомам течение болезни вызванное коронавирусом похоже на острую респираторную инфекцию: лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.

Ульяна Супрун: "Если чувствуете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности. А также сообщите о симптомах вашему семейному врачу.

Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске – лишняя паника ".

Мифы о коронавирусе

Коронавирусом можно заразиться:

  • От почтовых посылок.

  • От экзотических фруктов.

Это не так! Ни от посылки из Китая, ни от фруктов нельзя заразиться коронавирусом.

Объяснение, почему невозможно подхватить коронавирус от фруктов

Во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов на пластике и стекле. Новый коронавирус 2019– nCoV достаточно близок к вирусу SARS, поэтому можем предположить, что и устойчивость у него так же.

На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.

От коронавируса не помогут

БАДы. Особенно, если принимать их "на всякий случай".

Иммуномодуляторы. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний – онкологии или трансплантации органов. Однако, убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет.

Защитные маски. Маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях. Маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает.

Гомеопатия. Гомеопатия не работает.

Лук. Потребление лука для профилактики простуд и гриппа не имеет никакого научного обоснования.

Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект недоказан, к тому же ее применение может даже повысить шансы заболеть.

Вспышка коронавируса: жители Китая скупают медицинские маски от Xiaomi

Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, а также предложения их приобрести. Пока такой вакцины не существует.

Как защититься от коронавируса

Мойте руки.

Сбалансировано питайтесь.

Пейте достаточно жидкости.

Проветривайте и увлажняйте помещения.

Занимайтесь спортом и будьте физически активными.

Позаботьтесь о достаточном количестве сна.

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Китай, Здоровье, Мифы, Вирус, Коронавирус, Ульяна Супрун, Как выжить, Вирус из Китая.
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