Скачать
Четверг, 30.01.2020
Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок
Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок
Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой
Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Медики сообщили о полезных свойствах брусники

Медики сообщили о полезных свойствах брусники
04:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:О том, что употребление брусники снижает уровень холестерина и сахара в крови, сообщили ученые из Университета Тампере.

В бруснике содержатся крайне полезные для организма вещества - ресвератрол, кверцетин, кемферол, проантоцианидины. Возможно, с их действием связана способность брусники снижать повышенные концентрации холестерина и сахара в крови, допускают финские специалисты, изучавшие свойства ягоды. В своем исследовании они сделали вывод, что брусника может влиять на организм гораздо более существенно, чем считалось ранее. В частности, ягода способствует уменьшению воспалительных процессов и стимулирует обмен веществ

Учеными был проведен эксперимент на мышах, поделенных на две группы. В одной животных кормили жирами и углеводам, в другой дополнительно к корму давали бруснику в виде порошка.

Яйца: полезные свойства, о которых вы должны знать

В результате животные, получавшие бруснику, медленнее набирали вес, а воспаление в их организме было менее интенсивным, чем у мышей в первой группе. Кроме того, брусника улучшила показатели холестерина и сахара в крови животных, которые ее ели. Теперь специалистам предстоит выяснить, какие компоненты брусники дают столь позитивный эффект.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Как снизить уровень холестерина, Брусники, Свойства брусники, Польза брусники, Как снизить уровень сахара в крови.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
02 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
03 США откроют в Украине Офис противодействия наркопреступности
04 Украина получит от США еще три катера "Айленд"
05 В Украине создадут Офис контроля выбросов в атмосферу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Рецепт дня: блинчики с сыром, помидорами и колбасой
Рецепт дня: блинчики с сыром, помидорами и колбасой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь