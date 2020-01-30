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Чудодейственная шелковица: полезные свойства для похудения

Чудодейственная шелковица: полезные свойства для похудения
16:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Немаловажно, что снижение массы тела осуществляется за счет потери именно жировой ткани.

Новое исследование ученых из Китая показало, что природное соединение из ягод шелковицы, известное как рутин, помогает увеличить метаболизм и способствует таким образом ускоренной потере веса.

Как выяснилось в ходе испытаний на животной модели, экстракт шелковицы помогает активировать бурый жир, что ускоряет расщепление жировых клеток (адипоцитов) в подкожной жировой ткани.

Благотворное влияние рутина на обмен веществ сводится не только к активации сжигания адипоцитов – этот антиоксидант также повышает расход энергии организмов и нормализует уровень глюкозы в крови даже при метаболических нарушениях.

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Авторы работы, специалисты из Института зоологии при китайской академии наук в Пекине, считают, что рутин, полученный из шелковицы – абсолютно безопасное средство для похудения, которое можно включать в комплексные программы лечения ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как сахарный диабет или метаболический синдром.

"Хотя в отличие от животных люди имеют лишь небольшое количество бурого жира, тем не менее его значение в метаболизме человека довольно велико. В нашем испытании философия древней китайской медицины, которая зиждется на применении исключительно растительных материалов, соединились с современными исследовательскими методами, что привело к многообещающим результатам", – резюмируют ученые.

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Здоровье, Похудение, Шелковица, Советы медиков, Полезные свойства шелковицы.
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