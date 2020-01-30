Овсянка, сэр! Целебные свойства полезной и вкусной каши

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Всем известное с детства блюдо - овсяная каша - это не только питательная и вкусная еда, но и ключ к здоровью и долголетию. Прочитайте о полезных свойствах овсяной каши.

Овес содержит большое количество растворимой клетчатки, которая эффективно снижает уровень холестерина в крови. Всего 3 грамма клетчатки в день помогут снизить уровень холестерина на 8-23 процента. Важно отметить, что только чашка овсяных хлопьев содержит 4 грамма клетчатки.

По данным исследований ученых из Гарвардского университета, регулярное потребление овсянки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Ученые пришли к таким выводам после анализа наблюдений за образом жизни, питанием и состоянием здоровья более ста тысяч человек в течение 14 лет. Авторы исследования показали, что люди, которые систематически ели овсянку (или коричневый рис, который тоже богат клетчаткой), реже болели сердечно-сосудистыми заболеваниями. Профилактический эффект имеет потребление всего 28 граммов цельнозерновых продуктов в день, то есть всего миски овсяной каши.