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Нет сладостям и кофе: эти продукты вызывают нервозность и тревогу

Нет сладостям и кофе: эти продукты вызывают нервозность и тревогу
17:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты заметили, что разные продукты по-разному влияют на настроение и эмоции, потому при первых признак нервозности и чувства тревоги стоит пересмотреть рацион.

Разные продукты по-разному влияют на настроение и эмоции. Потому тем, кто хочет стать спокойнее и уравновешеннее, стоит исключить из рациона все, что вызывает нервозность и тревогу.

"Прежде всего, исключите энергетические напитки и черный кофе. Первые вообще никому не рекомендованы, а кофе нередко является основной причиной тревоги, особенно, если вы им злоупотребляете. Постарайтесь на недели две отказаться от него и сравните свое самочувствие. Если уж совсем не можете без кофе – ограничьтесь одной утренней чашечкой.

Советую также снизить потребление различных видов сладостей. Лакомства с высоким содержанием сахара и крахмала женщины нередко используют для "заедания" стресса, хотя именно из-за этих компонентов стресс и усиливается. Пирожное, тортик или мороженое дают мгновенное чувство комфорта. Но очень ненадолго, — в крови резко растет, а затем падает уровень сахара, что и провоцирует эмоциональные скачки. Если в состоянии тревоги вам хочется пожевать что-то сладенькое – запаситесь бананами, курагой, мандаринами и т.д" — говорит эксперт.

Простые уловки, которые сделают еду намного полезнее и вкуснее

При плохом настроении специалисты советуют отказаться от употребления любых спиртных напитков. Спиртное действительно расслабляет, но очень ненадолго. Расслабившись, организм после начинает это компенсировать ответной реакцией и настроение в итоге падает ниже той "отметки", с которой вы начинали пить.

"Питайтесь сбалансировано – когда организму не хватает на что-то энергии, он прежде всего обеспечивает жизнедеятельность внутренних органов и только потом бросает силы на то, что б поднимать вам настроение, угнетая гормоны стресса. Чтобы повысить настроение, ешьте побольше продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, — это любые ягоды и зеленый чай. Прекрасно сказываются на настроении шоколад и бананы, а также любые цитрусовые" — советует специалист.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Эмоции, Кофе, Продукты, Еда, Настроение, Тревожность, Нервозность, Тревогу.
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