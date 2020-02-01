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Лечим зубки: основные признаки того, что пора к стоматологу

Лечим зубки: основные признаки того, что пора к стоматологу
13:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Резкая зубная боль может моментально изменить все наши планы, внести серьезные коррективы в бюджет. Отсюда вывод: не ждем крайностей, а оперативно реагируем на сигналы, подаваемые зубами.

  • При чистке зубов кровоточат десна

Конечно, возможно,ты выбрала очень жесткую щетку. Если же и щетка средней жесткости или мягкая травмирует десны, значит - они воспалены. Чаще всего десна воспаляется из-за банальной причины - неправильного ухода за полостью рта. Воспаление может быть и острым, с появлением множества поверхностных язвочек на слизистой рта, и тогда десны болят.

  • Киста на десне

Языком прощупывается болезненная опухоль на десне - киста. Она может возникнуть за несколько часов из-за травмы зуба или из-за того, что в десну проникла инфекция. По сути, киста - это гнойник, если его не лечить, гной может попасть в кровь и разнестись по всему организму.

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  • Десны отслаиваются от зубов

Бывает так: болезненное воспаление десен прошло, и ты с облегчением вздыхаешь: "Ну вот, обошлось без врача!". А затем замечаешь, что зубки стали больше. Нет, они не растут - это ткань краев десен атрофировалась и немного отстает от поверхности зуба. Десны нужно срочно лечить - удалить зубной налет и зубной камень, но не щеткой, а с помощью специальных инструментов в кабинете стоматолога.

  • Между зубами постоянно застревает пища

Похоже, зубки немного разъехались из-за заболеваний десен или костной ткани. Очень небезопасно, ведь зубы могут расшатываться, что грозит их выпадением. Передние коренные при этом могут пусть и остаться на своих позициях, но при этом в очень скором времени выдвинуться вперед, что выглядит, мягко говоря, очень не эстетично.

  • Возникли нарушения прикуса

Ты закрываешь рот, а верхние зубки не попадают на нижние. Опасный сигнал, поскольку такая картина возникает из-за смещения зубов, готовящихся к выпадению.

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  • Появился запах изо рта

Чистка трижды в день, жевательная резинка, полоскания и прочие изыски не помогают… И не помогут, если образовался серьезный пласт зубного камня или зуб воспален и потихоньку нагнаивается. Здесь, как говорится, без комментариев.

  • Участились заболевания носоглотки

Если простудам нет числа, и они возникают на пустом месте - пора к стоматологу. Причина перманентных ОРЗ может скрываться в воспалении зуба, откуда инфекция распространяется по слизистой оболочке носоглотки.

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Здоровье, Лечение, Зубы, Стоматолог, Признаки.
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