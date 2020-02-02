Спокойствие, только спокойствие: дельные способы, как совладать со стрессом

1 Научитесь медитировать Несколько минут практики в день могут помочь снизить напряжение. "Исследования показывают, что ежедневная медитация может изменить нервные пути мозга, делая вас более устойчивыми к стрессу", - говорит психолог, Робби Маллер Хартман. Медитировать несложно. Просто сядьте на пол, закройте глаза, постарайтесь оставить все свои проблемы в стороне и расслабьтесь. Специалисты советуют представлять, как теплый невидимый шар катается по вашей спине и расслабляет ее. Медитацию желательно дополнить прочтением вслух или про себя короткой мантры, например, произносите "Я чувствую себя в покое".

2 Сделайте дыхательное упражнение Сделайте 5-минутный перерыв и сосредоточьтесь на своем дыхании. "Глубокое дыхание противостоит влиянию стресса, замедляя частоту сердечных сокращений и понижая кровяное давление ", - говорит доктор философии Джудит Тутин. Существует множество дыхательных техник. В них важно концентрировать внимание на вдохах и выдохах. Делайте глубокий вдох через нос, немного задержите воздух в легких и медленно выдыхайте через рот. Чтобы проще было сконцентрироваться, можно выдыхать через коктейльную соломку. Кстати, этот метод еще и помогает снизить частоту курения.

3 Поговорите по душам Ваши друзья и знакомые – один из лучших инструментов борьбы со стрессом. Довольно часто для того, чтобы снять напряжение, нужно просто выговориться и проявить свои чувства. Поговорить с кем-то желательно лицом к лицу или по телефону. Поделитесь тем, что происходит. Возможно, благодаря этому разговору, вы не только расслабитесь, но и придумаете новое решение проблемы. Кстати, поговорить можно не только с друзьями, но и с психологом.

4 Послушайте музыку Специалисты утверждают, что прослушивание успокаивающей музыки может снизить артериальное давление, частоту сердечных сокращений и беспокойство. Создайте свой список из привлекающих вас мелодий и прослушивайте их. В борьбе со стрессом помогут звуки природы, например, плескание волн океана. Также могут помочь ваши любимые оптимистичные песни, слушайте и подпевайте. Хорошим релаксантом станут расслабляющие мелодии для тех, у кого был трудный день.

5 Добавьте движения Вам не нужно становиться профессиональным спортсменом, достаточно просто ввести в вашу жизнь побольше движений. Выберите для себя наиболее интересный и подходящий вариант. Например, вы можете чаще ходить пешком, подниматься домой без использования лифта, заниматься йогой по утрам. А еще можно танцевать под любимые песни.

6 Побольше смейтесь Хороший смех не только снижает эмоциональную нагрузку, но и снижает уровень кортизола, гормона стресса в вашем организме, и повышает уровень химических веществ в мозге, называемых эндорфинами, которые помогают усилить хорошее настроение. Получить желаемое настроение можно различными способами. Например, вы можете устроить себе день просмотра комедий в одиночку или с друзьями. Пересмотрите старые комедии или новые комедийные премьеры 2018-2019 годов. Читайте комиксы, смотрите юмористические шоу, в общем, делайте то, что заставляет вас улыбаться.

7 Вспомните светлые моменты вашей жизни Подумайте о том, сколько всего хорошего у вас случалось, поблагодарите Вселенную за это. "Благодарность за ваши счастливые моменты устраняет негативные мысли и беспокойства", - говорит Джони Эммерлинг, тренер по здоровью в Гринвелле. Вы даже можете создать собственный журнал своих теплых моментов из жизни для того, чтобы быстро вспомнить их, когда на вас нахлынет очередная волна стресса. Знаете, почему большинство радостных воспоминаний у нас из детства? Нет, дело не в том, что тогда якобы все было лучше, солнце ярче, цены ниже, а трава зеленее. Дело в том, что в детстве мы сосредотачиваемся на моменте, живем здесь и сейчас, не забиваем головы обилием планов и мрачными мыслями.

8 Осознайте ваш стресс Мысленно пройдитесь по каждому участку вашего тела и подумайте о том, как стресс влияет на его здоровье. Просто будьте в курсе мест, в которых вы чувствуете себя напряженными, не пытаясь что-либо изменить. В течение 1-2 минут представьте, что каждый вдох проходит через эту часть тела. Перемещайте свое внимание на все органы и части тела постепенно, начиная сверху. Если в последнее время ваше тело слишком напряжено или зажато, то можно заняться различного рода телесными практиками. Например, массаж, остеопатия, сеансы телесно-ориентированной терапии. В данном случае, их задача снять телесное напряжение, мышечные зажимы и блоки.

9 Выпустите пар Есть множество способов выпустить пар без негативных последствий. Можно весело провести время на соревнованиях по пейнтболу, поорать на футбольных игроков или пострелять в тире. Однако с проявлениями агрессии надо быть осторожнее, иначе они будут появляться чаще. Выпуская пар, радуйтесь, а не злитесь. Это важно.