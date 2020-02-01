Впечатляющий список питательных веществ: чем так "хорош" базилик

Новости шоу бизнеса:Включите его в рацион, и получите отличных источник витаминов, минералов и антибактериальных веществ.

Базилик - популярная "зелень", ингредиент соусов, и одна из самых полезных для здоровья трав.

Самый полезный - свежий. Он источает сладкий, землистый аромат, который указывает не только на обещание приятного вкуса, но и на впечатляющий список питательных веществ.

Витамины и минералы

Витамин К необходим для свертывания крови - две столовые ложки базилика обеспечивают 29% дневной нормы. Пряность содержит витамин А, антиоксиданты, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами. Это помогает предотвратить окисление холестерина в крови, атеросклероз, сердечные приступы и инсульт. Витамин С поддерживает иммунную систему.

Минералы: железо, кальций, марганец, магний, калий.

Натуральный антибиотик

Базилик обладает антибактериальными свойствами, содержит флавоноиды. Они и эфирные масла защищают организм на клеточном уровне. К ним относятся эстрагола, линалоол, цинеол, эвгенол, сабинен, мирцен, лимонен - именно они способны ограничивать рост вредных бактерий (листерий, стафилококков, кишечной палочки, иерсиний энтероколитных и псевдомонад аэрогинозных).

Одно из этих масел - эвгенол - блокирует активность опасного фермента циклооксигеназы (ЦОГ), что делает его прекрасным средством для борьбы с хроническими воспалениями.

"Исследование показало, что промывание продуктов в растворе эфирного масла базилика в концентрации 1% уменьшило количество инфекционных бактерий шигеллы, которые могут вызывать диарею", - пишет издание Food Facts.