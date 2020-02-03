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Понедельник, 03.02.2020
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Как справиться с плохим пищеварением?
Как справиться с плохим пищеварением?

Как справиться с плохим пищеварением?

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Как справиться с плохим пищеварением?
02:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:"Ворчание" в желудке после обильного приема пищи, диарея перед торжественным событием, запор во время путешествия: кто страдает от желудочно-кишечных проблем, знают все это.

  • 1

    Двигайтесь больше

    Много сидеть - яд для пищеварения. При ходьбе, плавании или езде на велосипеде живот "массажируется" легкими движениями. Это способствует нормальной дефекации и пищеварению.

  • 2

    Используйте травы и специи

    Эфирные масла имбиря, тмина, аниса, фенхеля делают жирную пищу более усвояемой. Горькие вещества из рукколы и артишоков способствуют образованию пищеварительных соков, поэтому даже тяжелая пища переваривается быстрее. Картофель связывает избыток желудочной кислоты - предотвращает изжогу.

  • 3

    Выявление непереносимости

    Вы регулярно страдаете от плохого пищеварения, даже если придерживаетесь здоровой и сбалансированной диеты? За этим может быть пищевая непереносимость. Есть чувствительность к пшенице или гистамину (в том числе в красном вине, зрелом сыре, салями). Дневник питания, где фиксируется симптомы, и съеденные продукты, помогает выявить непереносимость.

  • 4

    Потратьте время, чтобы поесть

    Важное правило «хорошо разжеванный - наполовину переваренный». Поскольку здоровое пищеварение начинается во рту, чем тщательнее мы жуем, тем больше образуется слюны - она начинает расщеплять пищу, снимает часть работы с желудка и кишечника.

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Здоровье, Пища, Пищеварение, Советы медиков, Как справиться с плохим пищеварением.
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