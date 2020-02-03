Как справиться с плохим пищеварением?

1 Двигайтесь больше Много сидеть - яд для пищеварения. При ходьбе, плавании или езде на велосипеде живот "массажируется" легкими движениями. Это способствует нормальной дефекации и пищеварению.

2 Используйте травы и специи Эфирные масла имбиря, тмина, аниса, фенхеля делают жирную пищу более усвояемой. Горькие вещества из рукколы и артишоков способствуют образованию пищеварительных соков, поэтому даже тяжелая пища переваривается быстрее. Картофель связывает избыток желудочной кислоты - предотвращает изжогу.

3 Выявление непереносимости Вы регулярно страдаете от плохого пищеварения, даже если придерживаетесь здоровой и сбалансированной диеты? За этим может быть пищевая непереносимость. Есть чувствительность к пшенице или гистамину (в том числе в красном вине, зрелом сыре, салями). Дневник питания, где фиксируется симптомы, и съеденные продукты, помогает выявить непереносимость.