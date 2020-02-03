Продукты, которые смягчают симптомы аллергии

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Но прежде чем пополнить запас антигистаминных средств, попробуйте пересмотреть рацион питания. Существуют продукты, смягчающие иммунный ответ организма на аллергены, а значит, и симптомы аллергии становятся менее острыми.

Яблоки

Яблоки богаты кверцетином – биологически активным веществом, которое подавляет воспалительные реакции и выброс гистамина. Еще в 2007 году в журнале «American Thoracic Society» было опубликовано исследование, показавшее, что у новорожденных, чьи мамы во время беременности налегали на яблоки и рыбу, снижается риск развития астмы, экземы и аллергии.